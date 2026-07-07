Vĩnh Thịnh: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch trong 6 tháng năm 2026

(GLO)- Ngày 7-7, Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thịnh đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Đến nay, xã đã có 12/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Cụ thể, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 259,524 tỷ đồng, tăng 8,03% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,33%; thương mại - dịch vụ tăng 10,32%.

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định với giá trị sản xuất đạt 90,7 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở lĩnh vực xây dựng và đầu tư phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt gần 122 tỷ đồng, tăng 9,33% so với cùng kỳ năm trước. Đến hết tháng 6, địa phương đã giải ngân hơn 15,1 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 50,86% kế hoạch; công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng tiếp tục được triển khai đúng tiến độ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục khởi sắc với giá trị sản xuất đạt 46,865 tỷ đồng, tăng 10,32% so với cùng kỳ năm 2025; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 115 tỷ đồng. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ với tỷ lệ giải ngân đạt 62,4% kế hoạch.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã tổ chức thành công Ngày hội thưởng ngoạn hoa trang suối Tà Má lần thứ II năm 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội được quan tâm. Các chế độ đối với người có công, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng; toàn Đảng bộ đã kết nạp 14 đảng viên mới, đạt 70% chỉ tiêu năm.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục. Ảnh: Quang Tấn

Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn còn một số hạn chế như: tiến độ thu ngân sách chưa đạt kế hoạch; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch còn thấp; công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm đất lâm nghiệp, giải ngân một số công trình và chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình vi phạm pháp luật trên một số lĩnh vực còn gia tăng so với cùng kỳ.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân cũng như đề ra các giải pháp khắc phục để hoàn thành 9 chỉ tiêu còn lại, nhất là các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội như: thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, thu tiền sử dụng đất…

Trong đó, Đảng ủy xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển sản xuất nông nghiệp, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Qua đó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 10,2%.