Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri về việc di dời doanh nghiệp ra xa khu dân cư, chính sách ưu đãi công trình cấp nước sạch nông thôn

Kiến nghị:

Trên địa bàn phường Thống Nhất có Công ty cổ phần In-Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai (210A Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) hoạt động trong khu dân cư, gây nhiều bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có kế hoạch di dời doanh nghiệp ra xa khu dân cư (cử tri TP. Pleiku).

Trả lời:

Cơ sở in ấn, dịch vụ liên quan đến in; bán buôn đồ dùng khác cho gia đình của Công ty cổ phần In-Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai được UBND TP. Pleiku cấp giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản số 09/GXN-UBND ngày 23-6-2017.

Công ty chuyển hoạt động đến địa chỉ 210A Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai từ năm 2006. Hiện nay, cơ sở có 7 máy in (công suất khoảng 1.000 tờ/giờ/máy), hoạt động chủ yếu trong giờ hành chính từ 7 giờ đến 17 giờ, buổi tối hoạt động 1 máy in để in báo khoảng 2 giờ (trong khoảng thời gian 20 giờ đến 2 giờ sáng ngày tiếp theo).

Qua kiểm tra thực tế, khu vực sản xuất được thực hiện trong nhà xưởng khép kín, trong khu vực sản xuất có phát sinh tiếng ồn, bụi từ bột để làm khô giấy in. Ngoài khu vực nhà xưởng tiếng ồn, bụi phát sinh không đáng kể.

Thời gian qua, UBND TP. Pleiku, UBND phường Thống Nhất không nhận được phản ánh kiến nghị của người dân phản ánh liên quan đến vấn đề môi trường của cơ sở.

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty cổ phần in-Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, nội dung đề án bảo vệ môi trường đơn giản được xác nhận. Tăng cường các giải pháp để hạn chế tối đa tiếng ồn, bụi đến các hộ dân xung quanh. Thường xuyên bảo dưỡng các trang-thiết bị máy móc để hạn chế tiếng ồn.

Đồng thời, đề nghị UBND TP. Pleiku trong thời gian tới thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát đối với hoạt động của Công ty. Trường hợp phát hiện vi phạm xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra đối chiếu với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành, cơ sở không thuộc đối tượng phải di dời ra xa khu dân cư (chỉ di dời đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cơ sở hoạt động không đáp ứng được yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải).

Kiến nghị:

Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành quy định về việc trợ giá nước sinh hoạt nông thôn theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31-10-2014 của Liên bộ Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 2-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn (cử tri huyện Đức Cơ).

Trả lời:

Trên địa bàn huyện Đức Cơ, giá nước sạch đô thị thực hiện theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28-7-2020 của UBND tỉnh; giá nước sạch nông thôn tập trung chưa được đơn vị cấp nước trên địa bàn huyện lập, trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt (theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 44/2021/TTBTC ngày 18-6-2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt) để có cơ sở xác định mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT.

Để khắc phục khó khăn cho các đơn vị cung cấp nước sạch nông thôn và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước, đề nghị các đơn vị cấp nước sạch chủ động lập phương án giá nước sạch, điều chỉnh phương án và giá nước sạch dự kiến cho năm tiếp theo gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét theo quy định.