UBND TP. Pleiku làm việc với đoàn công tác Campuchia về mô hình “Trường học an toàn”

(GLO)- Sáng 5-3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đoàn Hữu Dũng cùng đại diện một số sở, ngành tiếp đoàn công tác của Vương quốc Campuchia và Tổ chức AIP Foundation đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Đoàn công tác Vương quốc Campuchia do ông Tông Bô Rich-Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn. Cùng đi có đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Công chánh, Bộ Giáo dục và các cơ quan, tổ chức giáo dục của Campuchia

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: B.B

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Campuchia đã tìm hiểu về các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mà TP. Pleiku đang triển khai, đặc biệt là mô hình “Trường học an toàn”.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai và UBND TP. Pleiku đã chia sẻ nhiều giải pháp hiệu quả như: triển khai dự án giảm tốc độ khu vực trường học an toàn, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong thanh thiếu niên, học sinh; lắp đặt hệ thống camera giám sát để xử lý vi phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thông qua trao đổi, đoàn công tác Campuchia đánh giá cao những cách làm sáng tạo của TP. Pleiku trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt là việc phối hợp giữa chính quyền địa phương, ngành Giáo dục và các tổ chức phi chính phủ để triển khai hiệu quả mô hình “Trường học an toàn”.

Đoàn cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm và nghiên cứu áp dụng mô hình này tại Campuchia nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông của học sinh, giảm thiểu tai nạn giao thông học đường.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đoàn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: B.B

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đoàn Hữu Dũng bày tỏ vinh dự khi được đón tiếp đoàn công tác của Vương quốc Campuchia đến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Pleiku luôn ưu tiên các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt trong môi trường học đường.

Thành phố đã và đang thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ từ cải tạo hạ tầng, tăng cường công tác tuyên truyền, đến ứng dụng công nghệ giám sát giao thông bằng camera; qua đó từng bước nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.

Trong thời gian tới, TP. Pleiku sẽ tiếp tục triển khai, hoàn thiện và nhân rộng mô hình “Trường học an toàn” nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, góp phần xây dựng đô thị an toàn, văn minh.

Đoàn công tác Vương quốc Campuchia đến tham quan, học tập thực tế mô hình “Trường học an toàn” tại Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Hội Thương, TP. Pleiku). Ảnh: B.B

Sau buổi làm việc, đoàn công tác Vương quốc Campuchia đã tham quan, học tập thực tế mô hình “Trường học an toàn” tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (phường Yên Đỗ) và Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Hội Thương).

Tại đây, đoàn công tác đã tìm hiểu về các giải pháp tổ chức giao thông khu vực cổng trường, mô hình đường đi bộ an toàn cho học sinh và công tác tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông trong nhà trường.