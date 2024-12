UBND tỉnh Gia Lai trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri về bổ sung dự án xây dựng Đập điều hòa sông Ba để điều tiết nước cho thị xã An Khê

(GLO)- Báo Gia Lai trích đăng nội dung UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan dự án xây dựng Đập điều hòa sông Ba để điều tiết nước cho thị xã An Khê; rà soát, đo đạc cắm mốc diện tích đất ngoài quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn xã Hải Yang (huyện Đak Đoa);...

1. Cử tri thị xã An Khê kiến nghị:

* Thủy điện An Khê - Ka Nak xả nước vào dòng chảy sông Ba không đảm bảo lượng nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân ở dọc sông Ba; đến nay chưa thực hiện dự án xây dựng Đập điều hòa sông Ba để điều tiết nước cho thị xã An Khê. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, rà soát quy hoạch tỉnh, bổ sung dự án Đập điều hòa sông Ba làm căn cứ đầu tư xây dựng, phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân.

Kết quả giải quyết: Trên cơ sở kiến nghị cử tri, ngày 25/10/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức buổi làm việc với UBND thị xã An Khê đồng thời tổ chức kiểm tra hiện trạng khu vực dự kiến đầu tư dự án, làm căn cứ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xây dựng đáp ứng nguyện vọng của cử tri thị xã. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của ngành (trong đó có Dự án hệ thống Đập dâng nước trên sông Ba đoạn qua thị xã An Khê). Trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, UBND tỉnh sẽ xem xét đưa dự án này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

* Trong thời gian qua, UBND thị xã đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh có biện pháp xử lý tình trạng tro bụi, mùi hôi do Nhà máy đường An Khê gây ra; tuy nhiên tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục triệt để, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân, nhất là trước khi Nhà máy bắt đầu vụ ép mới 2024-2025. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, khắc phục tình trạng tro bụi, mùi hôi do Nhà máy đường gây ra như hiện nay.

Kết quả giải quyết: Tại khu vực Nhà máy đường An Khê gồm 03 dự án: Nhà máy Đường An Khê (được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Quyết định số 756/QĐ-ƯBND ngày 19/8/2015; được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 95/GXN-STNMT ngày 16/6/2020); Nhà máy Điện sinh khối An Khê (được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 402/QĐ-ƯBND ngày 28/4/2016, cấp Giấy phép môi trường số 371/GPMT-ƯBND ngày 03/7/2023); Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE (được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 464/QĐ-BTNMT ngày 04/3/2019). Trong thời gian qua, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (chủ dự án đầu tư 03 dự án trên) đã có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải, đã đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Quan trắc Môi trường Miền bắc - Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường để theo dõi, quản lý (24/24). Qua theo dõi, giám sát kết quả quan trắc tự động liên tục và kết quả quan trắc định kỳ các thành phần môi trường nước thải, khí thải của các Nhà máy trên đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Trong các niên vụ sản xuất vừa qua, khi Nhà máy đi vào hoạt động, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã An Khê tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy và ban hành nhiều văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. Ngày 01/7/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 2373/STNMT-CCBVMT về việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động gửi Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi. Đến nay, Công ty cơ bản đã chấp hành theo các yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác bảo vệ môi trường. Bước vào niên vụ sản xuất 2024-2025, để hoạt động sản xuất của Nhà máy đường An Khê và Nhà máy điện sinh khối An Khê không phát tán khí thải (bụi) gây ảnh hưởng đến môi trường không khí, đời sống nhân dân trên địa bàn thị xã và huyện lân cận. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND thị xã An Khê và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm đối với các Nhà máy trong quá trình hoạt động, tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).

2. Cử tri huyện Đak Đoa kiến nghị:

* Trên địa bàn huyện Đak Đoa, còn một số dãy nhà ở tập thể cho công nhân nông trường thuộc Công ty Cao su Mang Yang nằm trong khu dân cư đã xuống cấp không sử dụng. Đề nghị UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam xem xét bàn giao lại cho địa phương quản lý và sử dụng vào các công trình phúc lợi cho người dân ở địa phương, đảm bảo cho việc quản lý đất công không bị người dân liền kề lấn chiếm.

Kết quả giải quyết: Để có cơ sở giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri huyện Đak Đoa, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn 3879/STNMT-QHĐĐ ngày 14/10/2024 gửi các đơn vị, trong đó có huyện Đak Đoa, để báo cáo các nội dung liên quan đến việc đề xuất thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang. Ngày 28/10/2024, UBND huyện Đak Đoa có Công văn số 2320/UBND-NL về việc phối hợp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười chín, HĐND tỉnh khóa XII. Theo nội dung phản hồi của UBND huyện Đak Đoa, hiện quỹ đất trên vẫn do Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang quản lý; đồng thời việc sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. UBND huyện sẽ phối hợp khi có chỉ đạo. Để giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị của cử tri huyện Đak Đoa, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đak Đoa: - Rà soát các quỹ đất xây dựng nhà tập thể cho công nhân nông trường thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang nằm trong khu dân cư đã xuống cấp, không sử dụng. - Trên cơ sở kết quả rà soát, phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang để xác định đơn vị không còn nhu cầu sử dụng đất, trả lại đất cho địa phương hoặc UBND huyện Đak Đoa đề xuất thu hồi đất do đơn vị sử dụng không hiệu quả. - Đối với trường hợp địa phương đề xuất thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang cần rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 các vị trí trên theo tình hình phát triển, nhu cầu sử dụng đất của địa phương và thông tin đến cử tri của địa phương về nội dung này để cử tri nắm rõ, không kiến nghị kéo dài. - Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để giải quyết theo quy định.

* Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa phối hợp với các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện việc rà soát, đo đạc cắm mốc diện tích đất ngoài quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn xã Hải Yang để cấp có thẩm quyền giao về cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định.

Kết quả giải quyết: Việc đo đạc xác định diện tích đất của các Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh làm cơ sở bàn giao phần diện tích ngoài quy hoạch 03 loại rừng về địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 433/QĐ-ƯBND ngày 28/8/2020. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán dự án: “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai” theo Quyết định số 47/QĐ-STNMT ngày 27/3/2024. Dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện. Đề nghị UBND huyện Đak Đoa phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình triển khai dự án; thông báo đến người dân trên địa bàn về việc dự án đang được triển khai. Sau khi dự án hoàn thành việc đo đạc đối với phần diện tích giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa quản lý, sử dụng sẽ thực hiện việc bàn giao phần diện tích đất ngoài quy hoạch 03 loại rừng về cho địa phương quản lý. Trên cơ sở diện tích được bàn giao về cho địa phương quản lý, UBND huyện Đak Đoa lập phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

3. Cử tri huyện Krông Pa kiến nghị:

* Hiện nay, nhiều vị trí trên mặt đường Quốc lộ 25, đoạn từ cầu la Mlah đến giáp xã Chư Gu thuộc địa phận thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa đã hư hỏng xuống cấp trầm trọng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải quan tâm, sửa chữa để bảo đảm an toàn cho phương tiện chạy trên tuyến, đặc biệt đoạn có dải phân cách 03 km qua khu trung tâm và mặt cầu la Mlah.

Kết quả giải quyết: Quốc lộ 25 đoạn qua thị trấn Phú Túc huyện Krông Pa có chiều dài 3,8Km (từ Km79+500-Km83+300, đoạn có dải phân cách) đã được đầu tư xây dựng mặt đường bê tông nhựa có bề rộng từ 12m đến 21m, giao thông đi lại thuận lợi, không bị ách tắc, không bị hư hỏng xuống cấp trầm trọng như ý kiến của cử tri phản ánh. Đối với sửa chữa mặt cầu la Mlah Quốc lộ 25, vừa qua thực hiện kế hoạch bảo trì năm 2024, Sở Giao thông vận tải đã triển thi công hoàn thành hạng mục sửa chữa cầu và thảm bê tông nhựa toàn bộ mặt cầu đảm bảo giao thông êm thuận. Ngoài ra, đoạn tuyến từ Km83+300- Km85+00 Quốc lộ 25, đi qua Thị trấn Phú Túc được Cục Đường bộ Việt Nam đưa vào Kế hoạch bảo trì năm 2025, hiện tại Cục Đường bộ Việt Nam đang phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng mặt đường, bổ sung hệ thống thoát nước dọc và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km83+300-Km85, công trình dự kiến triển khai thi công trong quý I năm 2025.

* Những năm qua, việc chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên được tổ chức tập trung vào dịp tết Nguyên đán hàng năm. Tuy nhiên, năm 2024 theo Văn bản số 843/SLĐTBXH-CSXH ngày 20/5/2024 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, thời gian tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi ở tuổi 90 được tổ chức vào tháng 6, không tổ chức chung như những năm trước; qua đợt thực hiện chủ trương này các cụ được mừng thọ trong tháng 6 có ý kiến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh xem xét, điều chỉnh thời gian chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi được tổ chức tập trung vào 01 ngày là dịp Tết Nguyên đán vừa mừng Đảng, mừng xuân, mừng người cao tuổi.

Kết quả giải quyết: Căn cứ Điều 21 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009 quy định: 1. Người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà. 2. Người thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chúc thọ và tặng quà. 3. UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội người cao tuổi tại địa phương, gia đình của người cao tuổi tổ chức mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên vào một trong các ngày sau đây: a) Ngày người cao tuổi Việt Nam (06/6); b) Ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10); c) Tết Nguyên đán; d) Sinh nhật của người cao tuổi. Như vậy, thẩm quyền chúc thọ người thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước; Người thọ 90 tuổi của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, hàng năm UBND tỉnh trình Chủ tịch nước chúc thọ đối với người thọ 100 tuổi vào dịp Tết Nguyên đán. Đối với việc mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 căn cứ vào hồ sơ trình của UBND các huyện, thị xã, thành phố vào các thời điểm như: Ngày người cao tuổi Việt Nam (06/6); Ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10); Tết Nguyên đán; Sinh nhật của người cao tuổi, UBND tỉnh phê duyệt Thiếp chúc thọ và giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện theo đúng quy định. UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu việc chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi phù hợp với từng thời điểm và nguyện vọng của đại đa số cử tri.

* Những năm trước đây, việc lưu trữ hồ sơ liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện Krông Pa chưa đảm bảo nên những trường hợp người dân bị mất/cháy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có số seri để làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo văn bản số 1973/STNMT-TTr ngày 31/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn các trường hợp này phải tiến hành thanh tra, kiểm tra, mất rất nhiều thời gian. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, quy định thủ tục đơn giản hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.