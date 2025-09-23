Trung Quốc triển khai thành công các hoạt động trên tàu sân bay Phúc Kiến

(GLO)- Các tiêm kích J-15T, J-35 và máy bay cảnh báo sớm KongJing-600 đã thực hiện thành công huấn luyện cất cánh bằng máy phóng điện từ và hạ cánh bằng móc hãm đà trên tàu sân bay Phúc Kiến.

Ngày 22-9, Tân Hoa Xã đưa tin, Hải quân Trung Quốc tuyên bố lần đầu tiên triển khai 3 loại máy bay tiêm kích J-15T, J-35 và KongJing-600 đã hoàn thành thành công các hoạt động cất và hạ cánh bằng hệ thống phóng máy bay điện từ trên tàu sân bay Phúc Kiến.

(Ảnh: scmp)

Theo Hải quân Trung Quốc, kết quả huấn luyện này cho thấy tàu sân bay trang bị máy phóng đầu tiên do nước này tự chế tạo đã đạt được khả năng phóng - hãm đà bằng điện từ, đánh dấu thêm một bước đột phá trong phát triển tàu sân bay.

Sự kiện này đánh dấu tàu sân bay Phúc Kiến đã có năng lực phóng điện từ - thu hồi máy bay, một bước đột phá mới trong quá trình phát triển tàu sân bay của Trung Quốc, có ý nghĩa cột mốc đối với việc thúc đẩy tiến trình chuyển hình của hải quân.

Phúc Kiến là tàu sân bay cất cánh bằng máy phóng đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo, sử dụng boong phẳng, trang bị hệ thống máy phóng điện từ và dây hãm, lượng giãn nước đầy tải hơn 80.000 tấn, được hạ thủy ngày 17-6-2022.

Tàu Phúc Kiến tuy không lớn bằng tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Mỹ (100.000 tấn) nhưng sẽ lớn hơn nhiều so với hai tàu sân bay hiện nay của Trung Quốc là tàu Liêu Ninh (67.500 tấn) và Sơn Đông (70.000 tấn).

Lần thử nghiệm trên biển đầu tiên tháng 5-2024, tàu Phúc Kiến đã triển khai nhiều hạng mục theo kế hoạch, tiến hành hiệu chỉnh các thiết bị và kiểm tra độ ổn định vận hành. Điều này đồng nghĩa tàu sân bay Phúc Kiến đã đạt được năng lực tác chiến bước đầu trên toàn bộ boong tàu, mở đường để tích hợp nhiều loại máy bay.

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, một số tính năng chủ chốt của tàu sân bay Trung Quốc cùng tính năng của các tiêm kích hạm đã bước vào hàng ngũ tiên tiến thế giới và Trung Quốc sẽ gia nhập hàng ngũ cường quốc tàu sân bay.

Một khi được đưa vào hoạt động, tàu sân bay Phúc Kiến sẽ đưa Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất ngoài Mỹ vận hành tàu sân bay được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ, theo tờ South China Morning Post.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ này có thể sẽ chính thức đi vào hoạt động cuối năm nay.