(GLO)-Theo hãng tin Al Jazeera có trụ sở ở Qatar ngày 6/11, lãnh đạo của 18 cơ quan Liên hợp quốc đã kêu gọi các bên tham gia xung đột Israel - Hamas ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời bày tỏ “sốc và kinh hoàng” trước số người chết ngày càng tăng do cuộc xung đột này.

(GLO)- Sáng 1-11, tại tỉnh Preah Vihear (Vương Quốc Campuchia), đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng b an Chuyên trách tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi h ội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear để thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt l iệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia mùa khô 2023–2024.

(GLO)- Chiều 27-10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị chuyên đề bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.