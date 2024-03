Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây chế tạo, mua bán súng quy mô lớn, liên tỉnh, bắt 4 bị can.

Ngày 22.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán súng quân dụng.

Các bị can bị khởi tố, bắt giam, gồm: Nguyễn Trần Du (31 tuổi, ngụ xã Hà Thái, H.Hà Trung, Thanh Hóa), Phạm Văn Sơn (41 tuổi, ngụ TT.Vĩnh Bảo, H.Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Huỳnh Văn Quá (30 tuổi, ngụ xã Định Bình, TP.Cà Mau, Cà Mau), và Nguyễn Hải Âu (41 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Đông, H.Đức Hòa, Long An).

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện đường dây chuyên mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn, liên tỉnh, hoạt động rất tinh vi.

Xác định đây là đường dây tội phạm có tính chất nguy hiểm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án, với lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Cơ quan An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động cùng vào cuộc tổ chức điều tra, phá án.

Ngày 21.2, các lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TX.Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bắt quả tang Nguyễn Trần Du đang tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn TX.Bỉm Sơn. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 4 khẩu súng ngắn và 63 viên đạn các loại.

Tiếp đó, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai lực lượng và liên tục bắt giữ các nghi phạm Huỳnh Văn Quá, Phạm Văn Sơn và Nguyễn Hải Âu. Khám xét nơi ở các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 11 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng tự chế dạng bút, 5 quả lựu đạn, 8 quả nổ tự chế và hàng ngàn viên đạn, linh kiện, máy móc, hóa chất dùng để chế tạo súng, đạn.

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận Huỳnh Văn Quá là đối tượng chuyên cung cấp, bán các loại súng, đạn và linh kiện, vật liệu làm súng đạn. Nguyễn Trần Du và Nguyễn Hải Âu chuyên mua súng, đạn và các linh kiện làm súng, đạn của Huỳnh Văn Quá. Phạm Văn Sơn là người mua 2 khẩu súng, 2 quả lựu đạn, 50 viên đạn của Nguyễn Trần Du.

Vụ án chế tạo, mua bán súng đang được các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.