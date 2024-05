Trên 150 cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia trung tham gia hiến máu tình nguyện

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của tỉnh.

(GLO)- Sáng 16-5, tại xã Cư An, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức giao lưu văn nghệ, dân vũ; thực hiện phần việc "Trách nhiệm với cộng đồng" và ra mắt mô hình “Nuôi heo đất”.

Một cần thủ ở Đắk Lắk vừa câu được con cá trắm đen nặng hơn 36 kg tại hồ Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột). Đây là con cá to nhất anh câu được sau hơn 1 năm theo đuổi đam mê câu cá.

(GLO)- Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chung tay phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.