TP. Pleiku: Cô gái 18 tuổi tử vong bất thường sau khi hút bóng cười

(GLO)- Chiều 25-5, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Công an tỉnh đang vào cuộc điều tra vụ việc 1 cô gái tử vong sau khi sử dụng bóng cười.

Nạn nhân là chị T.T.L (SN 2007, trú tại TP. Pleiku). Trước đó, tối 22-5, chị L. cùng 4 người bạn gồm 2 nam, 2 nữ thuê căn phòng tại 1 nhà nghỉ nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hoa Lư, TP. Pleiku).

Bộ Y tế đưa ra các khuyến cáo liên quan đến bóng cười. Ảnh minh họa

Đến sáng 23-5, chị L. có biểu hiện nôn ói, lả người, tiểu tiện không tự chủ nên được bạn bè đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Tại đây, bạn của chị L. cho biết trước đó chị đã sử dụng bóng cười trong nhà nghỉ.

Sau đó, chị L. tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, khi đến đây, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong ngoại viện. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai đã báo lực lượng Công an.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an phường Hoa Lư vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Tại căn phòng của chị L. thuê, cơ quan Công an phát hiện có một số quả bóng nghi là bóng cười.

Được biết, theo Bộ Y tế, bóng cười chứa khí N2O rất nguy hại cho sức khỏe người sử dụng. Bộ Y tế nhấn mạnh, việc lạm dụng thường xuyên khí N2O có thể gây ra các rối loạn như: cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi lại loạng choạng, gây ra rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến tim mạch, hạ huyết áp, thiếu máu lên não.

Do đó, từ ngày 1-1-2025, bóng cười nằm trong danh mục cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng.