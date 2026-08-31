Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc bàn tương lai siêu đường ống khí đốt “Sức mạnh Siberia 2”

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thảo luận dự án đường ống dẫn khí đốt "Sức mạnh Siberia 2" trong cuộc gặp ngày 31-8, tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết, vấn đề “Sức mạnh Siberia 2” sẽ được hai nhà lãnh đạo trao đổi trong cuộc gặp song phương.

Đây là lần thứ hai ông Putin và ông Tập Cận Bình hội đàm trực tiếp trong năm nay, sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga hồi tháng 5.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 16-5-2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

“Sức mạnh Siberia 2” là dự án đường ống dài khoảng 2.600 km, dự kiến vận chuyển 50 tỷ m³ khí đốt tự nhiên/năm từ các mỏ khí Yamal ở Bắc Cực của Nga, qua lãnh thổ Mông Cổ, tới Trung Quốc.

Dự án được đề xuất từ năm 2006 và được Nga thúc đẩy trong nhiều năm qua.

Hiện, tuyến đường ống "Sức mạnh Siberia" là tuyến dẫn khí chính từ Nga sang Trung Quốc, với lượng khí vận chuyển hơn 38 tỷ m³/năm, từ khu vực miền Đông Siberia.

“Sức mạnh Siberia 2” được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nguồn cung khí đốt từ Nga cho thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, 2 bên vẫn chưa hoàn tất các thỏa thuận cần thiết để triển khai. Sau cuộc gặp giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng 5, Điện Kremlin cho biết hai bên đã đạt được hiểu biết chung về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có tuyến đường và phương thức xây dựng đường ống.

Theo Reuters, những bất đồng liên quan đến giá khí đốt và các vấn đề then chốt khác vẫn là trở ngại đối với việc hoàn tất thỏa thuận.

Vì vậy, cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo tại Bishkek được đặt trong bối cảnh hai bên tiếp tục xử lý những vấn đề còn tồn tại của dự án.

Đối với Nga, “Sức mạnh Siberia 2” là dự án nhằm mở rộng khả năng xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc. Tuyến đường dự kiến lấy khí từ các mỏ Yamal ở miền Bắc nước Nga, trong đó có các mỏ từng cung cấp khí cho thị trường châu Âu.

Với Trung Quốc, dự án sẽ tạo thêm một tuyến cung cấp khí đốt bằng đường ống từ Nga, bổ sung cho tuyến "Sức mạnh Siberia" hiện có. Tuyến đường mới dự kiến đi qua Mông Cổ trước khi vào Trung Quốc.

Hội nghị năm nay, diễn ra trong hai ngày 31-8 và 1-9, đánh dấu 25 năm thành lập SCO, với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên, trong đó có Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Pakistan và các quốc gia Trung Á.