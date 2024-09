Theo Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), đến 5 giờ ngày 11-9, đã có 200 người chết, mất tích (141 người chết, 59 người mất tích).

Tại Cao Bằng: 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích).

Lào Cai: 66 người (45 người chết, 21 người mất tích), gồm: Sa Pa 9, Bát Xát 13, Si Ma Cai 7, Bắc Hà 15, Văn Bàn 2, Bảo Yên 20; hiện còn nhiều người mất tích do lũ quét, sạt lở đất tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Yên Bái: 40 người do sạt lở đất (37 người chết, 3 người mất tích), gồm: Lục Yên: 13, TP Yên Bái 20, Văn Chấn 1, Văn Yên 4, Trấn Yên 2.

Quảng Ninh: 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 1 người); Hải Phòng: 2 người chết do bão; Hải Dương: 1 người chết do bão; Hà Nội: 1 người chết do bão; Hòa Bình: 5 người chết do sạt lở đất; Lạng Sơn: 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất; Bắc Giang: 1 người chết do lũ cuốn; Tuyên Quang: 2 người mất tích do lũ cuốn; Hà Giang: 2 người (1 người chết; 1 người mất tích); Lai Châu: 1 người chết do sạt lở đất; Phú Thọ: 9 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người chết do sạt lở đất); Vĩnh Phúc: 2 người (1 chết, 1 người mất tích do lật thuyền)

Như vậy, số người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ tăng 13 người so với báo cáo lúc 22 giờ ngày 10-9.

Trong đó, Lào Cai tăng 11 người: Sa Pa: 1; Si Mai Cai: 3; Bắc Hà: 2; Bảo Yên: 5 (không thuộc khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại xã Phúc Khánh); Vĩnh Phúc: 2 người.

Theo Thùy Linh (NLĐO)