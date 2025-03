Tin tổng hợp Báo Gia Lai ngày 1-3

(GLO)- Miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập; toàn quốc sẽ bỏ Công an cấp huyện; Bộ GTVT và Bộ Xây dựng hợp nhất; Người phẫu thuật thẩm mỹ cần đổi căn cước công dân... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 28-2.

1. Hôm qua (ngày 28-2), Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước, thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026. Đây là kết quả cuộc họp kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai bước đầu việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Năm học 2025-2026, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn học phí. Ảnh: P.V

Bộ Chính trị thống nhất cao chủ trương thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, nhanh chóng hơn nữa các nội dung của Nghị quyết số 18 trong năm 2025. Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị đã có quyết định như trên.

Nhiều tài khoản mạng xã hội đã bày tỏ sự hân hoan với tin vui này, nhất là những gia đình có con đang độ tuổi đi học.

2. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kết luận số 02/KL-TTr của Thanh tra tỉnh. Theo đó, tại Kết luận số 02/KL-TTr ngày 17-1-2025, Thanh tra tỉnh chỉ rõ sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng-chống tham nhũng và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Tài chính giai đoạn 2020-2023.

Trụ sở Sở Tài chính. Ảnh nguồn Báo Tuổi trẻ

Cũng tại Gia Lai, chiều 28-2, Công an tỉnh đã phối hợp với Cảng hàng không Pleiku tổ chức hội nghị bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không. Việc tiếp nhận, bàn giao được thực hiện theo lộ trình với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ triển khai từ ngày 1-3 đến 1-5-2025, Công an tỉnh chính thức tiếp nhận nguyên trạng nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống an ninh tại sân bay; hoàn tất tiếp nhận nhân sự, tài chính, trang thiết bị; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không theo tiêu chuẩn của Bộ Công an.

Nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không được Cảng hàng không Pleiku chuyển giao về Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Giai đoạn 2 được triển khai sau ngày 1-5, khi đó sẽ hoàn thiện mô hình tổ chức lực lượng an ninh hàng không, vận hành chính thức theo cơ chế mới, kiểm soát chặt chẽ hơn, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư hiện đại hóa hệ thống, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác kiểm soát, giám sát an ninh tại sân bay.

3. Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) đã tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ngụ Quận 8) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, dư luận xã hội dậy sóng khi chứng kiến Huy dùng cây sắt đánh vào đầu của ông C. là bảo vệ phố đi bộ, khiến ông ngã xuống đất. Công an xác minh, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 27-2, Huy đi bộ cùng bạn gái tên Paris E. (32 tuổi, quốc tịch Mỹ) đến khu vực phía sau gốc cây số 16T phố đi bộ Nguyễn Huệ thì con chó trên tay chị Paris nhảy xuống đất, chạy xung quanh. Ông N.X.C. là bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đến nhắc nhở và có dùng cây gậy (bằng nhựa) đánh vào đầu con chó thì bị chị Paris mắng chửi, đánh trả lại. Lúc này Huy đi đến và xô đẩy ông C. Ông C. chạy đến khu vực bồn cây gần đó lấy một cây sắt đi đến chỗ Huy để hù dọa và bị Huy giật gậy sắt đánh ông bị thương.

Ảnh minh họa. Nguồn Báo Người Lao Động

Chuyện chó thả rông phóng uế bậy và cắn người gần đây có nguy cơ phát triển dù chính quyền nhiều lần cảnh báo và lập các đội bắt chó thả rông. Một số phường tại TP. Pleiku cũng từng thành lập đội bắt chó thả rông nhưng hoạt động không thường xuyên. Và theo thông tin báo chí thì tỉnh Gia Lai hiện nay là địa phương có số người bị chó dại cắn nhiều nhất cả nước. Ca tử vong đầu tiên của năm 2025 vì bị chó dại cắn là một người đàn ông ở thôn Thanh Hà 1 (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai).

Dẫu biết là vì tình thương đối với vật nuôi song nếu chủ nhân có những hành vi sai phạm, thiếu ý thức cộng đồng thì đều sẽ bị xử lý theo quy định.

4. Hôm nay, toàn quốc sẽ bỏ Công an cấp huyện. Các báo đưa tin Công an các địa phương đã sắp xếp, bố trí lại hàng vạn công an cấp huyện. Quá trình sắp xếp có hàng trăm cán bộ cấp trưởng, phó phòng và tương đương, trưởng, phó Công an huyện không đủ tuổi tái cử hoặc không đủ tuổi công tác cho 1 nhiệm kỳ đã tự nguyện xin nghỉ trước hạn và có 290 cán bộ các cấp này được bố trí giữ chức vụ thấp hơn để thuận lợi cho việc sắp xếp bộ máy. Những cán bộ trong diện sắp xếp, tinh gọn đều được thực hiện chính sách, chế độ theo quy định.

Khi không tổ chức Công an cấp huyện, 53 chức năng, nhiệm vụ của cấp này sẽ được bàn giao một số theo ngành dọc của Công an tỉnh và một số mảng chuyển về công an xã để bảo đảm diễn ra bình thường, không đứt gãy, hoạt động hiệu quả hơn. Tỉnh Gia Lai cũng đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác, nghỉ hưu đối với 23 đồng chí là lãnh đạo cấp phòng và Công an cấp huyện. Trong đó có 14 đồng chí cấp trưởng, 9 đồng chí cấp phó. Các quyết định có hiệu lực từ ngày hôm nay.

5. Cũng từ hôm nay, không còn bộ Giao thông-Vận tải. Theo Nghị định 33/2025 có hiệu lực từ ngày 1-3, Bộ Giao thông-Vận tải và Bộ Xây dựng hợp nhất, lấy tên gọi là Bộ Xây dựng và thực hiện giảm từ 42 đơn vị xuống còn 23 đơn vị, tương đương 45,2%. Trong đó, khối tham mưu tổng hợp còn 6 đơn vị, khối chuyên ngành 13 đơn vị và khối đơn vị sự nghiệp công lập là 4.

Bộ Giao thông-Vận tải và Bộ Xây dựng hợp nhất, lấy tên gọi là Bộ Xây dựng.

Trụ sở chính của Bộ Xây dựng đặt tại số 80B Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (trụ sở hiện tại của Bộ Giao thông-Vận tải). Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

6. “Cảnh sát giao thông Đắk Lắk đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế ô tô lạng lách, chặn đầu xe khách trên quốc lộ 26”. Thời gian gần đây khá nhiều vụ gây gổ nhau trên đường được Công an xử lý ngay, kể cả những vụ chưa gây thiệt hại, chưa nghiêm trọng. Vụ việc nêu trên, người bị xử phạt đã 48 tuổi, tức hết tuổi bồng bột rồi, nhưng vẫn hành động như... “trẻ trâu”, là cố tình đi chậm, lạng lách, rồi dừng hẳn xe giữa đường gây sự với xe khách. Kết quả, tài xế này bị xử phạt 6 triệu đồng và phải chịu hình phạt bổ sung trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Những hành động lãng xẹt nhưng hậu quả thì rất... không lãng xẹt.

Liên quan tới xe: “Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo “gọi điện đổi bằng lái xe”- Gần đây có rất nhiều kiểu lừa đảo trên mạng khiến hàng vạn người bị chiếm đoạt rất nhiều tiền, trong đó có kiểu gọi điện thoại yêu cầu thực hiện các thao tác đổi bằng lái xe online khi mà nhiều người dân đang có nhu cầu đổi bằng lái, đặc biệt là từ ngày 1-3, Công an sẽ đảm nhận việc đổi bằng lái từ Sở Giao thông-Vận tảicác tỉnh. “Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, lực lượng Công an không làm việc với người dân qua điện thoại, không thực hiện việc cấp, đổi bằng lái xe bằng hình thức gọi điện. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai không quen biết, kể cả người tự xưng là cán bộ Công an”...

7. “Công an khuyến cáo: Người phẫu thuật thẩm mỹ cần đổi căn cước công dân”- Một tin... không vui với các bà các cô đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ để... đẹp thêm. Trong thực tế, nhiều bà nhiều cô ham rẻ, đưa dung nhan mình cho các cơ sở không bảo đảm, thậm chí là cho các bà đi bơm dạo, khiến cho khuôn mặt bị biến dạng, bị méo, vẹo, bị sổ ra hoặc... căng đét, mất tự nhiên. Ngoài chuyện đẹp đâu chưa thấy nhưng rõ ràng là bất tiện vì phải làm lại căn cước công dân. Và làm lại cũng chưa chắc đã không phải làm lại nữa, bởi biết đâu một thời gian nữa nó lại xì ra, lại hỏng. Thôi thì, cha mẹ sinh ra thế nào cứ thế mà dùng, bởi đó là kim cương là ngà ngọc, là huyết máu của cha mẹ rồi. Tất nhiên nếu vẫn có nhu cầu thì phải chọn nơi gửi... cơ thể, chứ không thể bạ đâu làm đấy.