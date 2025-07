Tiếp tục sử dụng biển số 77 và 81 tại tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 4-7, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai-cho biết, đơn vị đã chỉ đạo triển khai việc phân cấp đăng ký xe trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ký hiệu biển số xe sau khi hợp nhất sẽ bao gồm cả biển số của tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai trước khi sáp nhập (ký hiệu biển số 77 và 81). Đối với các biển số kim loại đã được sản xuất trước ngày 1-7-2025 nhưng chưa sử dụng, sẽ tiếp tục được cấp để tránh lãng phí.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông giải quyết thủ tục đăng ký xe ô tô cho công dân. Ảnh: M.N

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) thực hiện đăng ký các loại phương tiện như: ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, các loại xe có kết cấu tương tự ô tô (gọi chung là ô tô); xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự mô tô (gọi chung là mô tô); xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú trong tỉnh.

Công an cấp xã thực hiện đăng ký ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc cư trú trong tỉnh; trừ các phương tiện có nguồn gốc tịch thu.

Riêng đối với những xã có một phần địa giới hành chính được chia tách, hợp nhất với nhiều đơn vị hành chính cấp xã mới, trong thời gian chờ hoàn thiện dữ liệu dân cư, việc đăng ký xe cho tổ chức, cá nhân tại các xã này sẽ do Phòng Cảnh sát giao thông đảm nhận.

Căn cứ tình hình thực tế, tính chất địa bàn, cơ sở vật chất và hạ tầng giao thông, Giám đốc Công an tỉnh sẽ thống nhất với Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) để quyết định việc tổ chức các điểm đăng ký xe của phòng Cảnh sát giao thông trên địa bàn và phân công đăng ký xe ô tô, xe máy chuyên dùng cho Công an cấp xã.