Tiếp sức con em người lao động vững bước đến trường

(GLO)- Những suất học bổng từ các doanh nghiệp giúp con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, tiếp thêm động lực vươn lên. Sự hỗ trợ bền bỉ ấy còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và cộng đồng, góp phần vun đắp những ước mơ học tập.

Thêm điểm tựa cho hành trình học tập

Là công nhân của Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Tây), bà Đỗ Thị Ân (48 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc) đã có hơn 13 năm gắn bó với công việc.

Với gia đình bà, chi phí nuôi con ăn học luôn cần được tính toán kỹ lưỡng, nhất là khi thu nhập của chồng không ổn định, trong khi các con ngày càng lớn, nhu cầu học tập tăng lên.

Trong đợt trao học bổng năm học 2026-2027 do công ty tổ chức ngày 19-9, hai con của bà Ân tiếp tục được nhận hỗ trợ. Con gái lớn Võ Đỗ Tuyết Nhung hiện là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; con trai thứ 2 Võ Đỗ Nhật Nguyên đang học lớp 9.

Bà Ân cho biết: “Học bổng không chỉ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí học tập mà còn là nguồn động viên để các con yên tâm học hành, tiếp tục nỗ lực theo đuổi ước mơ”.

Được tổ chức thường niên, các suất học bổng của doanh nghiệp đã tiếp thêm động lực cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhiều nỗ lực.

﻿-Trong ảnh: Học sinh, sinh viên nhận học bổng của Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn. Ảnh: N.M

Tương tự, Ngô Nguyễn Hương Yên (xã Đề Gi), sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Y Dược Huế, cũng được nhận học bổng ngày 21-10 do Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam (xã Phù Cát) trao.

Yên sinh ra trong gia đình thuộc diện hộ nghèo. Mẹ em, bà Nguyễn Thị Hương, một mình nuôi 3 người con ăn học, trong khi bản thân thường xuyên đau ốm.

Dù mẹ không phải là công nhân của Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam nhưng với tinh thần vượt khó và nỗ lực trong học tập, Yên vẫn được doanh nghiệp này quan tâm, hỗ trợ học bổng từ năm 2024-2026 với tổng số tiền hơn 18,8 triệu đồng.

Bà Hương bày tỏ: “Tôi rất biết ơn vì công ty đã quan tâm, hỗ trợ học bổng cho con trong suốt những năm qua. Sự quan tâm, đồng hành ấy tiếp thêm động lực để con gái tôi vững bước trên hành trình học tập phía trước”.

Lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng

Các suất học bổng “Ofi YES” là chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục thường niên do Công ty TNHH Olam Việt Nam (Ofi Việt Nam) triển khai trong toàn hệ thống của công ty.

Năm 2026, Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Gia Lai (phường Pleiku) đã trao 73 suất học bổng với tổng trị giá 213 triệu đồng cho con em cán bộ, nhân viên có thành tích học tập xuất sắc. Trong khi đó, Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn trao 72 suất với tổng trị giá hơn 266 triệu đồng.

Mức hỗ trợ được phân theo bậc học, gồm 2 triệu đồng/suất đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học; 3 triệu đồng/suất đối với học sinh THCS; 4 triệu đồng/suất đối với học sinh THPT; 5 triệu đồng/suất đối với sinh viên đại học và các em khuyết tật.

Ông Vinod Ghanesh - Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn - cho biết, đây là năm thứ 6 chương trình được triển khai. Theo ông, giáo dục là nền tảng quan trọng để mỗi người phát triển bản thân và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Ông Vinod Ghanesh - Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn, trao học bổng cho người lao động. Ảnh: N.M

Thông qua chương trình học bổng, đơn vị mong muốn ghi nhận nỗ lực học tập của các học sinh, sinh viên, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tự tin theo đuổi ước mơ.

Đây cũng là cách công ty thể hiện sự quan tâm, đồng hành lâu dài với người lao động và gia đình, góp phần tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

Cùng với chương trình của Ofi Việt Nam, chương trình học bổng Delta Galil Vietnam do Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam tổ chức cũng duy trì hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Khởi động từ năm 2023, chương trình đã trao 230 suất học bổng trong giai đoạn 2023-2025 với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng.

Đại diện Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam trao học bổng cho gia đình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực học tốt. Ảnh: ĐVCC

Riêng năm 2026, công ty tổ chức trao 145 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Mỗi suất tương đương 25% tổng học phí năm học của người nhận, mức thấp nhất hơn 2 triệu đồng và cao nhất 22,2 triệu đồng.

Đối tượng nhận học bổng không chỉ là con em người lao động tại doanh nghiệp mà còn có những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, học tập xuất sắc trên địa bàn các xã thuộc huyện Phù Cát cũ.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Lan - Trưởng Phòng Nhân sự, Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam - cho biết, công ty xác định phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội. Ban lãnh đạo đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư, tăng ngân sách và mở rộng quy mô học bổng trong những năm tới, đồng hành lâu dài cùng người lao động và cộng đồng địa phương, góp phần hỗ trợ các em theo đuổi ước mơ học tập.