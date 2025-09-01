Tiếp sức cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hà Đông trước thềm năm học mới

(GLO)- Những phần quà thiết thực đã mang đến niềm vui, tiếp thêm động lực cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hà Đông (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai) bước vào năm học mới 2025-2026.

Ngày 31-8, trong không khí tựu trường rộn ràng, thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hà Đông đón nhận sự động viên từ Phòng Công chứng Bùi Duy Đak Đoa và ông Trần Ngọc Duy-người kết nối, vận động các nhà hảo tâm.

Các nhà hảo tâm trao tặng nhu yếu phẩm cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hà Đông. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, đoàn đã trao tặng gần 1 tấn gạo, 100 thùng mì tôm và 200 chai nước mắm, góp phần cải thiện bữa ăn hằng ngày, giúp các em yên tâm học tập trong năm học mới.

Khi xe chở nhu yếu phẩm dừng trước sân trường, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh cùng chung tay bốc dỡ, sắp xếp từng bao gạo, thùng mì gọn gàng. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng nụ cười hồn nhiên của các học sinh khiến không khí thêm phần ấm áp.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hà Đông hiện có nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Do nhà xa, đường sá đi lại khó khăn, các em phải ở bán trú để thuận tiện cho học tập. Vì vậy, việc bảo đảm chỗ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh luôn là nỗi trăn trở của thầy cô và chính quyền địa phương nơi đây.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hà Đông trong một bữa ăn bán trú

﻿tại trường. Ảnh: ĐVCC

Những phần quà lần này không chỉ hỗ trợ kịp thời về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, mang hơi ấm sẻ chia đến với các em trước thềm năm học mới.

Phát biểu tại buổi trao quà, thầy Tống Văn Thu-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hà Đông-trân trọng cảm ơn Phòng Công chứng Bùi Duy Đak Đoa và các nhà hảo tâm đã quan tâm đến học sinh vùng khó.

“Với sự đồng hành của cộng đồng, các em có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt để trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước”-thầy Thu khẳng định.

Thay mặt chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Đak Sơmei Nhữ Văn Hưng cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm; đồng thời, mong muốn thời gian tới, đoàn tiếp tục quan tâm hỗ trợ để trường có điều kiện nuôi dạy học sinh bán trú ngày càng tốt hơn.