(GLO)- Chiều 23-3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Đỗ Xuân Tuyên-Thứ Trưởng Thường trực Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện công tác y tế thời gian qua.

Tin liên quan Bộ Y tế đến thẩm định và cấp Giấy phép hoạt động tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, lãnh đạo Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc ngành Y tế.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế thông tin: Về hệ thống y tế Gia Lai, tuyến tỉnh có 6 bệnh viện, 2 Chi cục, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp y. Tuyến huyện có 17 Trung tâm Y tế và 220 trạm y tế. Tổng số giường bệnh kế hoạch là 4.190 giường; tổng số cán bộ y tế là 4.649. Hiện Gia Lai có tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 8,5; giường bệnh/vạn dân đạt 27,6; 94% xã/phường có bác sĩ làm việc; 94% xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế. Toàn tỉnh có 4 bệnh viện tư nhân với tổng cộng 528 giường bệnh, nhân lực 856 người, trong đó có 156 bác sĩ.

Nhìn chung, trong năm 2023, tình hình dịch bệnh toàn tỉnh ổn định, các bệnh truyền nhiễm đa số giảm so với cùng kỳ năm 2022 như Covid-19, cúm, tiêu chảy...Tuy nhiên vẫn còn một số bệnh tăng cao như bệnh dại có 14 trường hợp tử vong; ghi nhận 3 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết; 2 người tử vong do ngộ độc thịt cóc.

Năm 2023, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của tỉnh đạt 52,9%, thấp hơn cùng kỳ năm 2022 (69,1%) và thấp hơn chỉ tiêu yêu cầu của chương trình tiêm chủng mở rộng. Về thuốc, vật tư y tế, nhìn chung các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cơ bản đảm bảo việc cung ứng đầy đủ và kịp thời cho nhu cầu khám chữa bệnh. Đối với công tác tự chủ tài chính, quá trình triển khai thực hiện cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập và tác động không mong muốn khi thực hiện chính sách này, nhất là trong thời gian diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Năm 2024, ngành Y tế hướng tới mục tiêu không để dịch bệnh bùng phát và lây lan mạnh trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phát triển và củng cố hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, phấn đấu mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Giám đốc Sở Y tế Lý Minh Thái kiến nghị: Bộ Y tế báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28-12-2011 “về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch”.

Đề nghị xem xét tăng mức phụ cấp trực, chế độ trực ngoài giờ vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết, phụ cấp phẫu thuật và phụ cấp thủ thuật cho phù hợp với mức độ trách nhiệm và cường độ làm việc của cán bộ y tế.

Đối với chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 của chính phủ và Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15-2-2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập: đề nghị cho khối hành chính bệnh viện hạng III, Trung tâm y tế được thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các khoa và hưởng ưu đãi theo khoa mình làm nhiệm vụ chuyên môn. Đề xuất Chính phủ xem xét khen thưởng cho toàn bộ cán bộ y tế chống dịch Covid-19 ở mức nào đó, hoặc cho hưởng tăng gấp đôi mức ưu đãi theo nghề hiện hưởng nhưng không quá 100%.

Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11-5-2009 về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản. Đề nghị xây dựng mức lương khởi điểm của bác sĩ cao hơn mức lương khởi điểm; có chính sách ưu đãi về lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ đặc biệt, cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến cho cán bộ y tế làm việc tại khu vực, địa bàn khó khăn. Hỗ trợ kinh phí cho các huyện đặc biệt khó khăn để thu hút bác sỹ về làm việc tại các trạm y tế cơ sở, đặc biệt với vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn...

Đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ cho tỉnh về cơ sở vật chất như: xe ô tô chống dịch; nâng cấp cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm Y tế các huyện Phú Thiện và Krông Pa- đây là hai đơn vị y tế thuộc các huyện có điều kiện khó khăn và có cự ly xa so với Trung tâm tỉnh; đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Quốc tế khu vực tam giác phát triển: Việt Nam-Lào-Campuchia tại tỉnh Gia Lai, quy mô 1.000 giường. Ngoài ra, Bộ Y tế giúp tháo gỡ các vướng mắc về thực hiện chính sách, pháp luật, về mua sắm, đấu thầu…

Buổi làm việc ghi nhận nhiều ý kiến của các đơn vị tuyến tỉnh Gia Lai về một số khó khăn bất cập trong đấu thầu mua sắm vật tư y tế, vấn đề thanh toán bảo hiểm y tế, các vấn đề liên quan chứng chỉ hành nghề…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề xuất thêm vấn đề liên quan đến việc đưa Trung tâm y tế cấp huyện về UBND huyện quản lý theo chủ trương của Bộ Y tế. Vì thực tế, sở Y tế quản lý Trung tâm y tế sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong việc giám sát, chỉ đạo, quản lý, điều hành góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Y tế phối hợp tháo gỡ khó khăn trong thanh toán bảo hiểm y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Y tế quan tâm đưa vào danh mục đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quốc tế khu vực tam giác phát triển. Theo Quyết định số 1750/QĐ-TTg ngày 30-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có nội dung: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quốc tế khu vực tam giác phát triển: Việt Nam-Lào-Campuchia tại tỉnh Gia Lai, quy mô 1.000 giường. Đề nghị Bộ Y tế xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ cho tỉnh để sớm triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết mục tiêu buổi làm việc hôm nay là nắm tình hình thực hiện công tác y tế tại tỉnh và ghi nhận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác y tế. Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, công tác y tế bao gồm 3 lĩnh vực cấu thành gồm phòng bệnh, điều trị và công tác dân số và ngành Y tế tỉnh cần làm tốt, hài hòa, thực hiện hiệu quả các lĩnh vực này. Đối với tỉnh Gia Lai, thời gian qua, tỉnh còn ghi nhận các trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm, tử vong do bệnh dại còn cao…Thời gian tới, Gia Lai cần quan tâm làm tốt công tác an toàn thực phẩm, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng-chống bệnh dại, phòng-chống tai nạn thương tích…

Qua làm việc và nghe báo cáo thực hiện công tác y tế, các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nhấn mạnh những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế thì các cơ quan chuyên môn của bộ hướng dẫn, tư vấn cụ thể, đồng thời rà soát, điều chỉnh để triển khai hiệu quả trong thời gian tới. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ Y tế sẽ tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.