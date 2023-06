(GLO)- Hầu hết cán bộ xã An Thành (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đến giờ vẫn nhớ như in những lần xuống gặp người dân 2 làng Kuk Kôn, Kuk Đak để vận động xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”. Những ánh nhìn tránh né, những cái lắc đầu bất hợp tác trước câu hỏi về tung tích người thân trốn náu nơi rừng thẳm. Gần 10 năm xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”, nhịp sống ở nơi vốn là “điểm nóng” về an ninh trật tự đã trở lại yên bình.