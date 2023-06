Thiên tai gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng

(GLO)- Với những cách làm sáng tạo, các thôn, làng trên địa bàn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) địa bàn.

Ông Lê Quốc Khanh - Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ và 5 công chức khác ở Cục II và Vụ II bị buộc thôi việc do vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

(GLO)- Tiếp tục chương trình công tác tại huyện Mang Yang, vừa qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đã làm việc với đại diện hệ thống chính trị xã Lơ Pang (huyện Mang Yang) về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.

(GLO)-Chiều 8-6, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) và phát động cuộc thi Giải Báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025, Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trung ương, địa phương. Buổi gặp mặt được tổ chức theo hình thức trực tuyến.