Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 24-2, tại hồ thủy điện An Khê (phường An Phước, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) diễn ra chương trình thả hơn 23 ngàn con cá xuống lòng hồ thủy điện An Khê thuộc cụm hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak.