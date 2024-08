Tập huấn nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin

(GLO)- Ngày 21 và 22-8, Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tập huấn nâng cao năng lực về bảo đảm an toàn thông tin.

Tham dự tập huấn có các ông: Trần Đăng Khoa-Phó Cục trưởng Cục an toàn thông tin; Đặng Quang Khanh-Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng hơn 170 học viên là công chức, viên chức tại các cơ quan, sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Định.

Lớp tập huấn tập trung vào các nội dung chính: Tổng quan về an toàn thông tin; giới thiệu về cẩm nang nhận diện và phòng-chống lừa đảo trực tuyến; kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, phòng-chống mã độc xâm nhập; hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, nền tảng quản lý an toàn thông tin; hướng dẫn xây dựng và triển khai quy trình ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng...

Thông qua tập huấn, các học viên đã tích cực tiếp nhận và trao đổi kiến thức, kỹ năng thực tế đối việc bảo đảm an toàn thông tin mạng. Đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, cùng giải đáp những thắc mắc, khó khăn trong quá trình triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngoài việc trao đổi kiến thức, các học viên còn tham gia những hoạt động thực hành, các bài kiểm tra giúp hiểu rõ hơn về cách sử dụng Nền tảng hỗ trợ quản lý thực thi đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ.