Tăng cường đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin lĩnh vực bưu chính, viễn thông

(GLO)- Ngày 2-5, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1009/UBND-KGVX về tăng cường đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tham mưu, hướng dẫn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông; mục đích, ý nghĩa trong việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng mạng lưới bưu chính, viễn thông thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin.

Đồng thời, Sở phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung ứng và sử dụng bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh; phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo quy định. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh về âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng mạng bưu chính, viễn thông để tiến hành các hoạt động chống phá. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động bưu chính; về quản lý, đăng ký, lưu trữ, sử dụng thuê bao di động của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương phối hợp các ngành chức năng triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở hạ tầng bưu chính và hệ thống viễn thông trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm tình hình, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm quy định về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông tại địa phương. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan trao đổi thông tin, điều tra xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình…

Tại Công văn, UBND tỉnh đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc chủ động kiểm tra và phối hợp với các ngành chức năng có liên quan trong việc xác minh, xử lý các hành vi vi phạm về thương mại trong hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Kịp thời cung cấp thông tin đến Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, những khuyến cáo cần thiết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các quy trình kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông.

Đồng thời, các doanh nghiệp chủ động, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh trong công tác phổ biến, tập huấn và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ an toàn mạng lưới, an ninh thông tin. Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, điều tra và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bưu chính, viễn thông nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.