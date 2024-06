Tạm giữ 20 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến khiến 1 người chết ở Đà Nẵng

Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Xuân Khu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Kiến Xương, do có liên quan đến doanh nhân Nguyễn Sơn La, còn được gọi là La "điên".