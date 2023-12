Đà Nẵng: Hỗn chiến vì mâu thuẫn về tiền boa cho nữ nhân viên tiếp thị bia

Ngày 26.12, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đã xác định được nhóm nghi phạm liên quan vụ hỗn chiến tại quán nhậu trên địa bàn P.Hòa Hải, do mâu thuẫn về tiền boa cho nữ nhân viên tiếp thị bia.

Trước đó, khuya 21.12, trực ban Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhận được tin báo cần hỗ trợ của Công an P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn) về việc tăng cường lực lượng giải quyết vụ hỗn chiến tại quán nhậu S.Q. trên địa bàn phường.

Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã điều động lực lượng cùng Công an P.Hòa Hải đến hiện trường để ngăn chặn. Lúc này, thấy lực lượng công an, 2 nhóm hỗn chiến giải tán, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Qua làm việc với những người liên quan, cùng với việc lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera khu vực, Công an Q.Ngũ Hành Sơn xác định, tối 22.12, tại quán nhậu S.Q có một nhóm 5 khách ăn nhậu.

Nhóm 5 khách này có gọi một nhóm nữ nhân viên tiếp thị bia phục vụ. Tuy nhiên, đến 21 giờ tối cùng ngày, giữa nhóm khách ăn nhậu và nhóm nữ nhân viên tiếp thị bia mâu thuẫn về tiền boa phục vụ.

Nhóm nữ nhân viên tiếp thị bia liền điện thoại nhờ Đ.Đ.T. (41 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và P.Đ.D. (38 tuổi, ngụ P.Hòa Hải) đến giải quyết.

T. và D. mang theo dao, gậy gỗ đến quán S.Q. và cự cãi, dọa chém nhóm khách. Trong lúc cự cãi, nhóm khách trên lấy dao trong bếp và dùng ghế, ly thủy tinh, vỏ chai bia đánh trả. Hậu quả, T. và D. bị thương tích phải nhập viện điều trị.