Triệu tập gần 30 người cầm hung khí chuẩn bị hỗn chiến

(GLO)-Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Lê Thị Thu H. (SN 2001, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Ngày 23-6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05), Công an TPHCM cùng Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng khoảng 21 tấn khí N2O (khí cười).