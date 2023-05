Bắt 3 người tham gia hỗn chiến trong đám cưới ở TPHCM

Cơ quan công an đã bắt tạm giam 3 người tham gia ẩu đả trong đám cưới tại một nhà hàng ở quận 11, TPHCM.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thanh (35 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) và Lê Ngọc Hùng Phát (21 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đây là nhóm người tham gia hỗn chiến trong đám cưới tại nhà hàng Đầm Sen Water Park nằm trên đường Hòa Bình (phường 3, quận 11) khiến người dân bức xúc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Thanh và Phát có mâu thuẫn từ trước. Ngày 18/5, cả hai gặp nhau tại tiệc cưới ở nhà hàng trên và tiếp tục xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

Lúc này, hai nhóm bạn đi cùng Thanh và Phát cầm hung khí, cây ba chĩa… lao vào ẩu đả, rượt đuổi nhau từ trong nhà hàng ra đến ngoài đường.

Vụ việc khiến bàn ghế, cửa kính của nhà hàng bị hư hỏng, nhiều người có mặt trong đám cưới hoảng loạn bỏ chạy. Sau khi ẩu đả, hai nhóm này rời đi.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 11 nhanh chóng bắt giữ Thanh, Phát và Tuấn. Tại cơ quan điều tra, cả 3 thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cơ quan công an đang kêu gọi những người tham gia ẩu đả nhanh chóng đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.