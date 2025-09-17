Tài xế xe giường nằm bị phạt vì chạy vào đường cấm, lại là nhà xe Tân Quang Dũng

(GLO)- Ngày 17-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính Lê Tấn T. (SN 1987, xã Tuy Phước Tây, tài xế của nhà xe Tân Quang Dũng) về hành vi điều khiển xe khách giường nằm chạy vào đường cấm.

Trước đó, ngày 4-9, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận thông tin phản ánh về việc xe khách giường nằm biển số 43H-178.27 (nhà xe Tân Quang Dũng, ở phường Quy Nhơn Nam) chạy vào đoạn đường cấm thuộc đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông phân tích, chỉ rõ hành vi vi phạm của tài xế. Ảnh: ĐVCC

Tiến hành xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định người vi phạm là tài xế T. Qua làm việc, tài xế thừa nhận vào hồi 12 giờ 4 phút ngày 4-9 đã thực hiện hành vi vi phạm nói trên. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm i khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, đã có 3 tài xế của nhà xe Tân Quang Dũng bị xử phạt từ thông tin người dân phản ánh. Trong đó có 2 trường hợp bị phạt vì hành vi chạy vào đường cấm, 1 trường hợp bị phạt vì dừng xe đón khách giữa đường. Đặc biệt, cả 3 vi phạm nói trên đều diễn ra trên đường Tây Sơn, thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Xe khách biển số 43H-171.95 chạy vào đường cấm bị người dân phát hiện, ghi hình vào tối 31-8. Clip: ĐVCC



“Vẫn còn 1 trường hợp xe khách của nhà xe Tân Quang Dũng bị phản ánh vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi giấy mời lần 2 nhưng tài xế vẫn chưa đến làm việc. Đó là xe khách biển số 43H-171.95, vi phạm lỗi chạy vào đường cấm, bị người dân phát hiện, ghi hình vào tối 31-8. Chúng tôi đề nghị doanh nghiệp, tài xế nhanh chóng đến làm việc để xử lý vi phạm hành chính, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, chấm dứt các hành vi vi phạm”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông nói.