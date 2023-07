Ra mắt mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”

Dự hội nghị có Thiếu tướng Hầu Văn Lý-Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an); Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ban chỉ đạo mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” huyện Phú Thiện; đại diện các ban ngành huyện Phú Thiện; lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện: Ia Grai, Chư Sê, Đak Đoa; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an 12 huyện, thị xã, thành phố.

Qua khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động và nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của những người trước đây đã từng lầm lỗi tin, nghe theo FULRO, “Tin lành Đêga” chưa thực sự yên tâm làm ăn, lao động sản xuất trên địa bàn huyện Phú Thiện, từ ngày 16-5-2022, Công an huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị ở cơ sở vận động các đối tượng này chấp hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo, quay về sinh hoạt các tôn giáo hợp pháp, được Nhà nước công nhận như: Tin lành truyền giáo Cơ đốc; Tin lành Việt Nam (Miền Nam)… Lực lượng Công an đã tranh thủ 11 chức sắc, chức việc trong tôn giáo, người uy tín tham gia công tác vận động; phối hợp tổ chức 4 buổi đón nhận các công dân đã từng lầm lỗi theo “Tin lành Đê ga” dưới hình thức “tu tại gia” quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Công tác này thể hiện hiệu quả rõ nét tại địa bàn xã Ia Ake (huyện Phú Thiện). Với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó, khổ, có phương pháp vận động phù hợp, đặc biệt là tranh thủ người từng lầm lỡ nay đã tiến bộ; các tổ vận động ở xã Ia Ake đã thuyết phục các đối tượng từ bỏ cái gọi là “Tin lành Đêga”, chuyển sang tham gia sinh hoạt tại các điểm nhóm tôn giáo hợp pháp đều đặn hàng tuần.

Trên cơ sở các kết quả khả quan trong triển khai thực hiện thí điểm công tác vận động đối tượng trước đây từng theo FULRO “tu tại gia” quay về sinh hoạt tại các tôn giáo hợp pháp, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Phú Thiện chỉ đạo xây dựng mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên buôn làng” để triển khai trên toàn huyện. Theo đó, Mô hình xây dựng trên địa bàn 8 xã, thị trấn thuộc huyện Phú Thiện với mục tiêu huy động hệ thống chính trị cơ sở, chức sắc, chức việc trong tôn giáo và người dân trên địa bàn tham gia theo dõi với mục tiêu giúp đỡ 100% những người có niềm tin tôn giáo tham gia hoạt động tôn giáo hợp pháp. Mô hình chịu sự quản lý của UBND huyện, do Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện làm Trưởng ban.

Mô hình có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương; đồng thời, tích cực hỗ trợ những người lầm lỡ sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, hòa nhập với cộng đồng; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện một số ban, ngành của huyện, chức sắc, chức việc trong tôn giáo trên địa bàn, người có uy tín... đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, những thuận lợi, khó khăn trong công tác vận động quần chúng trong 6 tháng đầu năm 2023, xoay quanh các vấn đề như: tuyên truyền Nhân dân không tin, không nghe theo các luận điệu lôi kéo của các đối tượng FULRO lưu vong hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; việc tạo điều kiện cho các trường hợp quay về sinh hoạt tại các điểm nhóm tôn giáo được Nhà nước công nhận; chấp hành Luật Tôn giáo, tín ngưỡng; vấn đề tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong đảm bảo ổn định tình hình tại địa bàn huyện...

Đánh giá cao mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”, Thiếu tướng Hầu Văn Lý bày tỏ mong muốn sẽ được nhân rộng hơn nữa, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần chú trọng công tác phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương để hệ thống chính trị cơ sở, người dân đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia, hưởng ứng các nội dung thực hiện mô hình.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm khẳng định, mô hình được ra mắt là kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Phú Thiện; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh với Công an huyện Phú Thiện và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; chính quyền các xã, thị trấn, người có uy tín, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo. Giám đốc Công an tỉnh đề nghị thời gian tới, nội dung hoạt động của mô hình cần chú trọng thuyết phục, tranh thủ những trường hợp từng cầm đầu, cốt cán FULRO đã hoàn lương để vận động những trường hợp còn có tư tưởng lưng chừng, lén lút theo “Tin lành Đê ga” dưới hình thức “tu tại gia” quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước cho phép.

Đồng thời, Ban chỉ đạo mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” cần phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Các ban ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, thực hiện hiệu quả công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng FULRO ở cộng đồng, tiến đến xóa bỏ hoàn toàn FULRO, “Tin lành Đê ga” trên địa bàn huyện.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 cá nhân thuộc Đội An ninh, Công an huyện Phú Thiện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động các đối tượng FULRO, “Tin lành Đê ga” quay về sinh hoạt tôn giáo hợp pháp được Nhà nước công nhận. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện tặng giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.