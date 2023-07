Quảng Ninh: Điều tra làm rõ việc Tổng Giám đốc Công ty đăng kiểm tử vong

Hai anh em ruột cùng ngụ xã Đồng Thắng (H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) khi đi đánh cá đã vướng vào dây điện do một hộ dân giăng quanh ruộng để đánh chuột. Hậu quả, người anh tử vong, người em bị bỏng nặng do điện giật.

Trong nhóm 7 người trẻ đi chơi tại khu vực thác nước Edu thì có 1 người hiện đang mất tích.

Ngày 28/6, liên quan đến vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần đầu tư châu Á Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can để điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự 2015. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên.