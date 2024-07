Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến ba người tử vong

Ngày 23/7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) Phạm Xuân Vinh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 4 người bị thương.

Cụ thể, vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 22/7, tại Km 41+361 Quốc lộ 24 qua địa bàn thôn Làng Mạ (xã Ba Tô) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy mang biển kiểm soát 76E1-034.69 lưu thông theo hướng Đông-Tây do Phạm Văn Bi (20 tuổi, trú tại thôn Làng Mạ, xã Ba Tô) điều khiển chở theo em Phạm Huy Hoàng (17 tuổi, trú thôn Trường An, xã Ba Thành) với xe máy mang biển kiểm soát 76H1-424.16 do Trần Minh Thiện (22 tuổi, trú thôn Gia An, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ) điều khiển chở theo Trần Hoàng Phúc (22 tuổi, trú thị trấn Ba Tơ) lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm mạnh khiến Trần Minh Thiện tử vong tại chỗ, Phạm Văn Bi và anh Trần Hoàng Phúc bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Tiếp đến, vào khoảng 22 giờ 50 phút cùng ngày cũng trên Quốc lộ 24 (đoạn qua Km40+300 QL24, thuộc thôn Mô Lang, xã Ba Tô) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy biển kiểm soát 76F1-362.18 lưu thông theo hướng Tây-Đông do Phạm Ngọc Huy (15 tuổi) điều khiển chở theo Phạm Văn Chợt (25 tuổi) cùng trú thôn Làng Xi 2 (xã Ba Tô) với xe môtô mang biển kiểm soát 76F6-1279 do Phạm Đình Vương (16 tuổi, trú thôn Trà Nô, xã Ba Tô) điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến Phạm Ngọc Huy tử vong tại chỗ; Phạm Đình Vương tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; Phạm Văn Chợt bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Ba Tơ đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.