“Điểm đen” tai nạn giao thông trên tuyến tránh quốc lộ 19

Mặc dù tuyến đường chưa bàn giao đưa vào sử dụng nhưng thời gian gần đây, tại vị trí Km 7+650 (ngã tư thuộc địa phận làng Châm Prông và làng Bông Lar, xã Ia Băng) giao với đường tránh quốc lộ 19 đoạn qua huyện Đak Đoa liên tiếp xảy ra TNGT, trong đó có vụ làm 1 người chết.

Ông Lương Ngọc Quyết (làng Bông Lar) cho biết: Từ khi đường tránh được hoàn thiện thì tại khu vực này thường xảy ra TNGT. Theo ông Quyết, nguyên nhân là do vị trí giao cắt giữa đường tránh và đường nhánh hướng đi vào trung tâm xã bị che khuất tầm nhìn.

“Những tài xế lạ đường nếu từ hướng quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đi đường tránh sang ngã ba Đồng Xanh (quốc lộ 19) thì sẽ khó phát hiện tại khu vực này có tuyến đường cắt ngang. Bởi trước khi đến gần vị trí ngã tư, tài xế đã bị góc cua hạn chế tầm nhìn nên khi phát hiện có người băng ngang qua đường thì sẽ khó làm chủ tốc độ. Trong khi đường tránh mới làm rộng thoáng, các xe tải, xe chở vật liệu xây dựng chạy với tốc độ cao, người dân từ đường nhỏ đâm ngang nên rất dễ dẫn đến TNGT”-ông Quyết phân tích.

Còn ông Hồ Quang Vinh (thôn 5, xã Ia Băng) thì cho rằng: Vị trí này rất nguy hiểm vì chưa đặt tín hiệu giao thông hay biển báo hạn chế tốc độ, gờ giảm tốc. Trong khi ở vị trí này, người dân trong xã có thể chọn đường tránh để rẽ đi hướng quốc lộ 14 hoặc ngã ba Đồng Xanh; nếu đi thẳng thì về đường Nguyễn Chí Thanh nên mật độ giao thông ở đây tương đối lớn. Hơn nữa, vị trí giao nhau giữa đường lớn và đường nhỏ lại bị che khuất tầm nhìn. Việc này rất nguy hiểm, vì khi đến quá gần vị trí ngã tư thì lái xe sẽ không kiểm soát tốc độ sẽ dễ dẫn đến TNGT.

Theo bà Vũ Thị Kim Nhã-Chủ tịch UBND xã Ia Băng: Từ khi phát hiện vị trí này thường xảy ra TNGT, xã đã báo cáo với huyện và tiến hành phát quang các vị trí che khuất tầm nhìn, đồng thời lắp đèn năng lượng chiếu sáng vào ban đêm.

Bên cạnh đó, xã cũng đề xuất huyện hỗ trợ lắp biển cảnh báo tốc độ hoặc gờ giảm tốc để bà con ở khu vực này đi lại an toàn hơn. Cùng với đó, xã tổ chức họp dân để tuyên truyền, cảnh báo người dân chú ý đảm bảo an toàn giao thông mỗi khi đi qua khu vực này.

Trước thực trạng đáng lo ngại này, UBND huyện Đak Đoa đã có công văn gửi Sở Giao thông-Vận tải và đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường tránh quốc lộ 19 đoạn qua huyện Đak Đoa.

Theo UBND huyện Đak Đoa, tại Km 7+650 thường xuyên xảy ra TNGT. Do vậy, UBND huyện đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 xem xét, chỉ đạo kiểm tra, khảo sát, nghiên cứu triển khai các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí trên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ TNGT, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông an toàn qua khu vực này.

Trao đổi với P.V, ông Bùi Thanh Bình-Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa-nhấn mạnh: Đây là “điểm đen” TNGT trên địa bàn huyện. Mặc dù đã triển khai rất nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thuộc thẩm quyền của huyện nhưng vẫn còn xảy ra nhiều vụ TNGT.

“Đề nghị UBND tỉnh sớm kiến nghị với Bộ Giao thông-Vận tải, Ban Quản lý Dự án 2 sớm có giải pháp triển khai khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông cũng như việc triển khai thi công đoạn tuyến này trên địa bàn”-Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa kiến nghị.