Đak Đoa: Xe đầu kéo lật nhào trên quốc lộ 19

(GLO)- Nói và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn hết lòng vì việc chung của làng là một trong những yếu tố giúp ông Siu An được người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tin tưởng bầu làm trưởng thôn, người tuy tín.

Khu vực Nam bộ đang trong những ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ở nhiều địa phương đã vượt 40 độ C, như Tây Ninh đã nóng tới 40,8 độ C, Bình Phước 40,2 độ C.