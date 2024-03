Pleiku: Xe ô tô tải mất lái lật nghiêng xuống đường Cao Bằng

59.000 căn nhà trên địa bàn TP.HCM đủ điều kiện nhưng chưa được cấp sổ hồng, do dự án vướng mắc về thuế, pháp lý. Hiện Sở TN-MT TP.HCM đang gấp rút tìm cách gỡ vướng cho số căn hộ này.

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an huyện Đak Pơ tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng-chống tác hại của rượu bia cho người dân địa phương.