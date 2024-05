Theo đó, vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 81AA-041.06 do bà P.T.M. (SN 1958, trú tại thôn 3, thị trấn Đak Đoa) điều khiển chở sau là cháu trai L.H.L. (SN 2018, là cháu nội của bà M.) đang đi từ bên phải qua bên trái đường (theo hướng Đak Đoa đi TP. Pleiku) thì va chạm với xe lu (loại xe bánh lốp) đang đi lùi để thi công quốc lộ 19 (theo hướng Pleiku đi Đak Đoa) do anh L.Q.K. (SN 1988, trú xã An Phú, TP. Pleiku) điều khiển. Hậu quả, vụ tai nạn khiến cháu L. tử vong tại chỗ.

Qua xác định ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn là do bà P.T.M. đi vào khu vực công trường đang thi công, điều khiển xe máy qua đường không chú ý quan sát; anh L.Q.K. điều khiển xe lu không chú ý quan sát.