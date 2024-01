Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô khách BKS 51B-193.12 do anh Nguyễn Thanh Nam (SN 1989, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) điều khiển lưu thông hướng từ TP. Pleiku đi thị xã An khê, khi đến địa điểm trên thì va chạm trực diện với xe ô tô khách BKS 47B-007.90 do anh Nguyễn Xuân Dũng (SN 1990 trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến 2 phương tiện bị hư hỏng, đồng thời gây ùn tắc giao thông 1 giờ. Rất may vụ va chạm giao thông không gây thiệt hại về người.

Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng chức năng huyện Mang Yang đã có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giao thông trên.