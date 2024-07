(GLO)- S áng 12-7, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong quý II-2024, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 5.343 người, bị thương 9.552 người. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 634 người chết (giảm 10,61%), tăng 1.665 vụ (tăng 15,58%) và tăng 2.426 người người bị thương (tăng 34%).

Có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm (6 địa phương giảm trên 30%), 23 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2023 (9 tỉnh tăng trên 20%).

Cũng trong thời gian này, Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương đã kiến nghị xử lý 196 điểm đen, 1.386 điểm tiềm ẩn TNGT và 5.955 điểm bất hợp lý về giao thông. Sau khi tiếp nhận kiến nghị, ngành Giao thông vận tải đã xử lý được 70 điểm đen, 392 điểm tiềm ẩn TNGT và 1.488 điểm bất hợp lý về giao thông.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 82 vụ với 765 đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Trong đó, đã khởi tố 16 vụ với 172 bị can và xử lý hành chính 66 vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quý II-2024 tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.Ảnh: R.H

Tại hội nghị, các ngành, địa phương đã tập trung đánh giá, phân tích các nguyên nhân dẫn đến TNGT; chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp kiềm chế, kéo giảm TNGT và đề ra nhiệm vụ trọng tâm kéo giảm TNGT trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Mặc dù, số người chết do TNGT trong 6 tháng đầu năm 2024 giảm, nhưng số vụ tai nạn và người bị thương lại gia tăng.

Để thực hiện mục tiêu kiềm chế, kéo giảm TNGT trong những tháng còn lại của năm 2024, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, quản lý cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông và chấn chỉnh các bất cập về tổ chức giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các cơ quan truyền thông, tổ chức, đoàn thể tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông cho người dân.