Kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Cụ thể, ông Trần Văn Thuấn-Thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Nguyễn Trường Sơn; ông Nguyễn Thanh Lâm-Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Phạm Anh Tuấn; ông Nguyễn Tường Văn-Thứ trưởng Bộ Xây dựng, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Lê Quang Hùng; ông Đỗ Đức Hoàng-Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay bà Nguyễn Thị Thu Hiền; ông Nguyễn Tuấn Hùng-Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Đinh Đăng Quang; ông Hoàng Công Thủy-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay bà Trương Thị Ngọc Ánh; bà Tôn Ngọc Hạnh-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay bà Trần Thị Hương.

G.B