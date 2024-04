Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải và các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, quý I-2024 (tính từ ngày 15-12-2023 đến 14-3-2024), toàn quốc đã xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người. So với cùng kỳ năm 2023, số người chết vì TNGT giảm 484 người (giảm 15,1%), tuy nhiên số vụ TNGT tăng 1.194 vụ (tăng 22,3%) và số người bị thương tăng 1.847 người (tăng 54,3%).

Bên cạnh 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2023 (11 địa phương giảm trên 30% số người chết) thì vẫn còn 22 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2023 (10 tỉnh tăng trên 20%). Trong số này, có 6 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 22 người chết, 4 người bị thương.

Cùng với đó, vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời; tình trạng tụ tập, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố; tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về bốc xếp hàng hóa lên phương tiện gây mất ATGT chưa được xử lý triệt để...

Tại hội nghị, các ngành, địa phương đã tập trung phân tích nguyên nhân chính dẫn đến tình hình trật tự, ATGT còn diễn biến phức tạp; các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng còn xảy ra; công tác xử lý vi phạm theo chuyên đề; công tác bảo đảm ATGT đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên quốc lộ và cao tốc; chia sẻ kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất triển khai các biện pháp kéo giảm TNGT…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả mục tiêu kiềm chế và kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí trong năm 2024, các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trước mắt là triển khai thực hiện hiệu quả Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm trật tự, ATGT đợt nghỉ lễ 30-4, 1-5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.

Bên cạnh đó, các cơ quan, địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra TNGT, đẩy mạnh kiểm soát, kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá tải trọng, cơi nới thành, thùng xe; ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT trên hệ thống đường do địa phương quản lý; đồng thời rà soát, xử lý các các bất cập về tổ chức giao thông nhằm nâng cao điều kiện an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mặt khác, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trên cơ sở đó tham mưu, kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình mới. Đối với các tỉnh, thành phố có TNGT tăng cao trong quý I, đề nghị tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của các địa bàn, lĩnh vực để xảy ra TNGT tăng, gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT.