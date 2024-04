Gia Lai tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông-Vận tải xây dựng phương án, chỉ đạo thực hiện bảo đảm năng lực, chất lượng, an toàn đối với vận tải hành khách và hàng hóa, đảm bảo kết nối các khu vực văn hoá, lễ hội, sự kiện, tham quan, du lịch. Có biện pháp phòng ngừa, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, trật tự, an toàn giao thông.

Cùng với đó, Sở chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao an toàn công trình đường bộ, kịp thời sửa chữa hư hỏng mặt đường, lề đường trong phạm vi quản lý, bảo đảm giao thông thuận lợi, thông suốt; đồng thời đôn đốc, phối hợp kiểm tra, đảm bảo điều kiện an toàn trên các tuyến quốc lộ do Khu Quản lý Đường bộ III quản lý. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đối với công trình đang thi công trên đường bộ đang khai thác; bố trí bộ phận ứng trực 24/24h tại công trường, kịp thời thông báo và phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng không để xảy ra mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, đặc biệt là quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường tại các công trình đường bộ vừa thi công vừa khai thác trên địa bàn tỉnh…

Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra lưu động, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tập trung các lỗi là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông, như: vi phạm quy định về điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; nồng độ cồn, ma tuý, chở quá tải trọng, quá số người quy định; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường…; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, giải tỏa ùn tắc, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên quốc lộ 19 và các các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng tăng cao trong dịp nghỉ Lễ và du lịch hè 2024.

Các sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, Văn hóa-Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung cụ thể giao tại công văn này để triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xử lý nghiêm việc sử dụng hành lang an toàn đường bộ, lòng đường, vỉa hè để buôn bán, họp chợ trái quy định; kiểm tra, đảm bảo an toàn tại các bến đò ngang, các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tham gia giao thông. Chỉ đạo, thực hiện bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh và công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông trong dịp nghỉ hè năm 2024.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông-Vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công, bố trí lực lượng thường trực, công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh; báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, UBND tỉnh: Báo cáo nhanh từng ngày gửi trước 15 giờ hàng ngày; báo cáo tổng hợp 5 ngày gửi trước 15 giờ 30 phút, ngày 1-5-2024.