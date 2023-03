(GLO)- Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến tận cơ sở, Công an huyện Phú Thiện còn rà soát, lập danh sách để quản lý chặt số thanh-thiếu niên có biểu hiện càn quấy, thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nhằm từng bước nâng cao nhận thức, phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tin liên quan Báo động tai nạn giao thông trong thanh-thiếu niên

Ông Rmah Phiết-Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Plei Tel A (xã Ia Sol) cho biết: Thôn nằm dọc theo tuyến quốc lộ 25 nên một số thanh-thiếu niên thường tụ tập chạy xe chở 3, chở 4 với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường. Ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở các đối tượng này đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, yêu cầu các gia đình không giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi, không có bằng lái, ông Phiết còn thông báo đến từng gia đình có con em vi phạm để cùng quản lý, giáo dục. “Tranh thủ các buổi họp thôn, tôi luôn nhắc nhở các gia đình thường xuyên quan tâm quản lý, giáo dục con em mình không để vi phạm TTATGT”-ông Phiết nói.

Có tên trong danh sách theo dõi, quản lý của lực lượng Công an, Rmah Tơ (SN 2003, buôn Plei Tel A) thường được cán bộ đoàn thể và Công an xã phụ trách địa bàn đến tận nhà nhắc nhở, tuyên truyền về hệ lụy đằng sau các vụ tai nạn giao thông. Công an huyện cũng về tận buôn làng tuyên truyền pháp luật, gặp gỡ trực tiếp các thanh-thiếu niên yêu cầu ký cam kết không vi phạm. Rmah Tơ thành khẩn nói: “Tôi cùng các thanh niên cam kết với Công an xã sau này có uống rượu sẽ không lái xe, không tụ tập hay rủ rê thanh niên trong làng ra quốc lộ chạy xe lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm nữa”.

Theo Thiếu tá Trịnh Mạnh Cường-Trưởng Công an xã Ia Sol: Trên địa bàn có hơn 70 thanh-thiếu niên có biểu hiện càn quấy, gây rối TTATGT được lực lượng Công an xã lập danh sách hồ sơ quản lý. Ngoài việc đến từng nhà vận động, nhắc nhở và xây dựng kế hoạch gọi hỏi, răn đe, lực lượng Công an xã còn phối hợp với gia đình, đoàn thể và người có uy tín, chức sắc tại các điểm sinh hoạt tôn giáo để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; tăng cường cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Còn tại xã Ia Yeng, sau khi lập danh sách 23 thanh niên tại 7 thôn, làng thường xuyên vi phạm TTATGT, Công an xã cùng các đoàn thể cũng đến từng nhà tuyên truyền, nhắc nhở. Trung tá Rmah Thim-Trưởng Công an xã Ia Yeng-thông tin: Ngoài việc lập danh sách theo dõi, quản lý, Công an xã còn mời các thanh-thiếu niên vi phạm lên trụ sở để tuyên truyền, giáo dục, răn đe cá biệt và ký cam kết không tái phạm; đồng thời, đề nghị gia đình phối hợp trong việc quản lý số thanh-thiếu niên này. “Công an xã còn chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã ban hành các kế hoạch chỉ đạo các ban ngành, thôn, làng tham gia tăng cường các biện pháp tuyên truyền, quản lý, giáo dục; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm răn đe những thanh-thiếu niên khác”-Trung tá Rmah Thim nhấn mạnh.

Trao đổi với P.V, Đại úy Trần Văn Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Phú Thiện) cho hay: Từ đầu năm đến nay, Công an huyện cùng Công an các xã, thị trấn lập danh sách trên 360 thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT để theo dõi, gọi hỏi răn đe cá biệt. Ngoài việc mời các thanh-thiếu niên này lên trụ sở để tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu ký cam kết không vi phạm, Công an huyện còn phối hợp với Công an các xã, thị trấn; các thôn, làng, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền tại cơ sở; yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết phối hợp trong việc nhắc nhở, quản lý con em mình.

Theo Đại úy Tiến, huyện Phú Thiện có 8/10 xã, thị trấn nằm dọc theo tuyến quốc lộ 25 nên mỗi khi vào vụ thu hoạch nông sản, số lượng phương tiện tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Do vậy, Công an huyện đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị tại cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT liên quan đến thanh-thiếu niên, đặc biệt là triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.

“Mặt khác, Công an huyện cũng chỉ đạo Công an các xã, thị trấn rà soát các cơ sở sửa chữa, độ chế phương tiện xe mô tô, lắp các bộ phận giảm thanh không đúng quy chuẩn kỹ thuật… và yêu cầu ký cam kết không mua bán các phương tiện không rõ nguồn gốc, không độ xe hay lắp pô xe độ chế. Bên cạnh đó, lực lượng Công an phối hợp với hệ thống chính trị tại các thôn, làng, tổ dân phố đến từng hộ gia đình để trực tiếp tuyên truyền, vận động ký cam kết quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ”-Đại úy Tiến nhấn mạnh.