Phơi lúa trên đường tránh Phú Phong: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

BÁ BÍNH
(GLO)- Tại Km1 tuyến đường tránh Phú Phong (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), thời gian gần đây, một số người dân tận dụng mặt đường để phơi lúa. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng lo ngại, để tránh lúa bị gió thổi, một số trường hợp còn dùng đá, gỗ và nhiều vật dụng khác chèn giữ xung quanh, khiến một phần lòng đường bị lấn chiếm, gây cản trở phương tiện lưu thông.

Điểm phơi lúa nằm ngay khu vực khúc cua, lại có đường giao cắt, trong khi lưu lượng xe tải và các phương tiện qua lại khá lớn. Việc trải lúa cùng các vật cản trên mặt đường không chỉ thu hẹp diện tích lưu thông mà còn hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, làm gia tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc ban đêm.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã kéo dài một thời gian, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người tham gia giao thông mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, nhắc nhở và xử lý, nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đường.

