Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại 3 xã phía Tây

(GLO)- Chiều 27-9, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp dẫn đầu đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại xã Phú Thiện, Ia Pa và Pờ Tó.

Theo đó, đoàn đến kiểm tra tại vị trí sạt lở bờ Đông sông Ia Sol (xã Phú Thiện); tuyến đường tràn liên hợp thôn 1 đi thôn Mơ Năng 2 (xã Ia Pa) và ngầm tràn trên tuyến đường đi thôn Bi Giông (xã Pờ Tó).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa trái) kiểm tra tại vị trí sạt lở bờ Đông sông Ia Sol, xã Phú Thiện. Ảnh: Vũ Thảo

Tại các nơi đến kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo tình hình sạt lở và đề xuất biện pháp khắc phục.

Cụ thể, vị trí sạt lở bờ Đông sông Ia Sol có chiều dài khoảng 300 m, chiều rộng 20 m, phạm vi sạt lở thuộc tuyến đường Đ72. Sạt lở đã làm mất đất canh tác của các hộ dân, ảnh hưởng đến đường điện cao thế 110 kV. Khu vực này đang có xu hướng tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng đến trụ điện cao thế (cách vị trí sạt lở khoảng 20 m) và việc đi lại của người dân.

Trước đây, dự án kè chống sạt lở bờ Đông sông Ia Sol giai đoạn 1 được đầu tư 900 m (trong đó đã thi công xong 450 m). Đoạn sạt lở nằm trong phạm vi chưa thực hiện. Hiện nay, đơn vị thi công không đủ khả năng tiếp tục thực hiện dự án nói trên.

Để đảm bảo an toàn bờ sông, hệ thống điện lưới và đất sản xuất của người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Phú Thiện cắm biển cảnh báo và có giải pháp khắc phục tạm thời. Đồng thời, đề xuất phương án với tổng mức đầu tư phù hợp để xử lý dứt điểm vị trí sạt lở, bảo đảm ổn định lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra tại tuyến đường tràn liên hợp thôn 1 đi thôn Mơ Năng 2, xã Ia Pa. Ảnh: Vũ Thảo

Công trình tuyến đường tràn liên hợp thôn 1 đi thôn Mơ Năng 2 được UBND huyện Ia Pa (trước đây) đầu tư xây dựng năm 2009. Công trình này kết nối giao thông từ trung tâm xã Ia Pa, đường Trường Sơn Đông đến khu dân cư thôn Mơ Năng 2 và các khu sản xuất phía Đông của xã Ia Pa.

Từ tháng 7-2025 đến nay, ngầm tràn đã 2 lần bị lũ làm hư hỏng khiến giao thông bị chia cắt. Nghiêm trọng hơn, từ ngày 6-9 đến nay, trên địa bàn xã Ia Pa có mưa lớn, tình trạng ngập lụt, chia cắt giao thông lại diễn ra, nước ngập qua tràn dâng cao khiến người dân thôn Mơ Năng 2 tiếp tục bị cô lập.

Tuyến đường tràn liên hợp thôn 1 đi thôn Mơ Năng 2, xã Ia Pa bị chia cắt nhiều ngày nay. Ảnh: Vũ Thảo

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giải pháp trước mắt cần gia cố, hạn chế dòng chảy ảnh hưởng trực tiếp đến phía thượng lưu đoạn đường tràn bị xói lở, sửa chữa đường tràn để đảm bảo giao thông đi lại được thuận lợi với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 950 triệu đồng.

Về lâu dài thì cần xây dựng công trình theo quy mô đường cấp IV miền núi với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 54 tỷ đồng.

Đoàn công tác kiểm tra tại ngầm tràn trên tuyến đường vào thôn Bi Giông, xã Pờ Tó.

﻿Ảnh: Vũ Thảo

Tuyến đường vào thôn Bi Giông (xã Pờ Tó) là trục đường huyết mạch nối từ đường tỉnh 666 vào 2 thôn Bi Giông và Bi Gia. Vào mùa mưa lũ, tại vị trí cống liên hợp thường không thoát nước kịp dẫn đến tình trạng ngập sâu đoạn tràn làm chia cắt hoàn toàn 2 thôn. Qua kiểm tra hiện trạng kết cấu mặt đường, gia cố mái taluy, cống còn sử dụng tốt, chưa xảy ra hư hỏng.

Trực tiếp kiểm tra các công trình và nắm tình hình thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu các địa phương nhanh chóng tổ chức cắm biển cảnh báo, có giải pháp khắc phục tạm thời. Đồng thời, cần làm tốt phương án đảm bảo an toàn theo phương châm “4 tại chỗ”, tiếp tục theo dõi sự diễn biến sạt lở để có biện pháp xử lý phù hợp.

Trước tình trạng nguy hiểm của công trình tuyến đường tràn liên hợp thôn 1 đi thôn Mơ Năng 2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương cắm biển cảnh báo, giăng dây; đặc biệt phải bố trí lực lượng túc trực để đảm bảo an toàn cho người qua lại.

Đối với vị trí sạt lở bờ Đông sông Ia Sol, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Phú Thiện phối hợp với các ngành liên quan rà soát, đề xuất phương án với tổng mức đầu tư phù hợp để xử lý dứt điểm vị trí sạt lở, bảo đảm ổn định lâu dài và thuận lợi cho người dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp vị trí sạt lở bờ Đông sông Ia Sol; Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc bố trí nguồn vốn để kịp thời khắc phục tình trạng sạt lở tại vị trí này.