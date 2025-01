Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm

Theo đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Tây Nguyên (Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an) và tặng quà gia đình chính sách, người có công, trẻ em, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.

Đón đoàn công tác có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; Thiếu tướng Lê Văn Hà-Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Chung sức, đồng lòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên vào sáng 14-1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đạt được.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Chúng ta vừa kết thúc năm 2024-một năm được đánh giá là khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực của toàn quân và toàn dân, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra; GDP tăng 7,09% (thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trên thế giới).

Thành tựu chung của đất nước có đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân anh hùng. Trong đó có những kết quả, thành tích mà Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đã đạt được”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên. Ảnh: Đ.T

Vui mừng báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Đại tá Diêm Công Toàn-Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên-cho biết: Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, chiến sĩ đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, không ngại gian khổ, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng với lực lượng CSCĐ giữ vững an ninh trật tự; phục vụ hiệu quả hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đặc biệt là trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Năm 2024, xác định nhiệm vụ chính trị được giao, Trung đoàn đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ về đảm bảo an ninh trật tự.

Duy trì nghiêm túc công tác ứng trực, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam; tăng cường hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và triệt phá, đấu tranh các chuyên án lớn trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Hoạt động phối hợp với các đơn vị Công an, Quân đội và chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân được tiến hành thường xuyên và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: Vùng Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại, là “phên giậu phía Tây của Tổ quốc”, là “nóc nhà của Đông Dương”.

Trung đoàn đã làm tốt công tác tham mưu giúp Bộ Tư lệnh CSCĐ về công tác vũ trang bảo đảm an ninh trật tự, duy trì nghiêm công tác ứng trực, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên; xung kích đi đầu trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, phòng-chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ 2020-2025, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Phó Chủ tịch nước đề nghị Trung đoàn tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong tình hình mới.

Cùng với đó, đơn vị chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, nhất là các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với địa bàn để làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên về công tác bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân”, quan tâm làm tốt công tác dân vận, gắn bó máu thịt với Nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của đơn vị.

Đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết

Chiều cùng ngày, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm, tặng quà cho trẻ em, gia đình chính sách và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh. Tại đây, Phó Chủ tịch nước đã trao bảng tượng trưng tặng 500 suất quà với tổng trị giá 500 triệu đồng cho người nghèo và 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước đã trao 330 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, công nhân, người lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao quà cho các gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đ.T

Báo cáo về kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Ất Tỵ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết: Tỉnh đã phân bổ hơn 1.128 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ các địa phương cứu đói trong dịp Tết và thời gian giáp hạt. Đồng thời, tỉnh cũng bố trí kinh phí hơn 53,3 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động Tết, thăm hỏi và hỗ trợ các đối tượng chính sách, người lao động, trẻ em và các đơn vị lực lượng vũ trang.

Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện phong trào “Tết nhân ái” và chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

“Để mọi người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng theo dõi sát tình hình thị trường, có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân; đồng thời, tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm chăm lo, kịp thời có chính sách hỗ trợ phù hợp; triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp Tết”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bảng tượng trưng 500 suất quà trị giá 500 triệu đồng cho các hộ nghèo và 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền tỉnh trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế.

“Tết Nguyên đán không chỉ là dịp đoàn viên mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Các cấp, các ngành của tỉnh Gia Lai cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực hơn nữa trong công tác an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là gia đình chính sách, người lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều được đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm”-Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã có những chỉ đạo kịp thời về việc tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, Phó Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì và phát huy các chương trình hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội không chỉ trong dịp Tết mà còn trong suốt cả năm, tạo nền tảng vững chắc để người dân có thể phát triển đời sống.

Phó Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong năm mới 2025, khi các thách thức và cơ hội mới đang chờ đón.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, tặng quà cho thương binh Đinh Blenh (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ và thương binh Đinh Blenh (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Phó Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn trân trọng và biết ơn sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, gia đình chính sách vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Phó Chủ tịch nước mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, công tác, lao động sản xuất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Xúc động khi nhận được phần quà ý nghĩa từ Phó Chủ tịch nước, bà H’Angl (làng Kơ Tu, xã Chư Á, TP. Pleiku) chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Một mình nuôi 4 người con, bản thân tôi rất vất vả và lo lắng khi Tết này gia đình không có đủ đầy. May mắn hôm nay nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, tôi rất phấn khởi”.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng đoàn công tác Trung ương trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đ.T

Trước những tình cảm sâu sắc mà Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác dành cho tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên bày tỏ: “Chuyến thăm và tặng quà của Phó Chủ tịch nước tại Gia Lai thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, người lao động và trẻ em khó khăn.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng, góp phần tạo nên một không khí Tết đầm ấm, nghĩa tình.

Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và quyết tâm thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững để đưa Gia Lai ngày càng phát triển”.