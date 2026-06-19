Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

(GLO)- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), chiều 19-6, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã tặng lẵng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Ảnh: Minh Hoàng

Thay mặt các đơn vị, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Thường trực HĐND tỉnh dành cho đội ngũ những người làm báo trên địa bàn.

Đồng chí Hồ Xuân Ánh cũng báo cáo khái quát về cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động, những kết quả nổi bật trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua; đồng thời chia sẻ các nhiệm vụ, định hướng trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Minh Hoàng

Trong đó, các cơ quan báo chí xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới nội dung và phương thức làm báo, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong giai đoạn mới.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của địa phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam; đội ngũ những người làm báo tỉnh Gia Lai tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Hoàng

Cùng với đó, các cơ quan báo chí không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thể hiện; nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí đa nền tảng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.