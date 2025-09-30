PGS.TS. Đoàn Đức Tùng giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 30-9, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự và trao quyết định có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc.

Về phía tỉnh Gia Lai, dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc trao quyết định, tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Đoàn Đức Tùng. Ảnh: T.D

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Đoàn Đức Tùng-Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030.

PGS.TS. Đoàn Đức Tùng sinh năm 1975, tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào các năm 2000, 2004 và 2009. Ông được phong chức danh Phó giáo sư chuyên ngành Kỹ thuật điện vào đầu năm 2020.

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Đoàn Đức Tùng. Ảnh: T.D

PGS.TS. Đoàn Đức Tùng đã đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 1-7-2024. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của ông, nhà trường đã triển khai nhiều quyết sách và định hướng phát triển quan trọng, góp phần nâng cao thương hiệu của Trường Đại học Quy Nhơn trên nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc bày tỏ tin tưởng trên cương vị Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2025-2030, PGS.TS. Đoàn Đức Tùng sẽ phát huy được những kiến thức, kinh nghiệm, tâm huyết của mình, cùng Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường chung tay xây dựng tập thể đoàn kết, cùng phát triển, đưa Trường Đại học Quy Nhơn ngày càng lớn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc phát biểu giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Đoàn Đức Tùng. Ảnh: T.D

“PGS.TS. Đoàn Đức Tùng nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn trong bối cảnh đất nước, dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới; Đảng, Nhà nước đã và đang có nhiều quyết sách mang tính chiến lược, đột phá về thể chế phát triển, hội nhập quốc tế. Giáo dục đại học đang bước vào giai đoạn đột phá phát triển với khối lượng công việc đồ sộ, nhiều áp lực, thách thức. Song, đây cũng chính là cơ hội để khẳng định năng lực vượt trội của người đứng đầu một cơ sở đào tạo có bề dày truyền thống như Trường Đại học Quy Nhơn”-Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự lễ công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.D

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Đoàn Đức Tùng cho biết sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu nhà trường tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên; hoàn thiện hệ thống quản lý; làm tốt công tác tuyển sinh; mở rộng quy mô đào tạo đại học…; đồng thời, tiếp tục thực hiện lộ trình tự chủ, khẳng định vị thế của nhà trường tại địa phương, khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên và cả nước.