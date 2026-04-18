(GLO)- Sáng 18-4, Hội Xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Trần Viết Bảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa I.

Tham dự Đại hội có đại diện Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo hội viên, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: X.Đ

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua; đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, góp phần phát triển ngành xây dựng địa phương theo hướng bền vững.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 43 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 5 thành viên. Ông Trần Viết Bảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Hội Xây dựng tỉnh Gia Lai khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: X.Đ

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò cầu nối giữa hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.