Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ông Trần Viết Bảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Sáng 18-4, Hội Xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Trần Viết Bảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa I.

Tham dự Đại hội có đại diện Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo hội viên, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: X.Đ

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua; đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, góp phần phát triển ngành xây dựng địa phương theo hướng bền vững.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 43 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 5 thành viên. Ông Trần Viết Bảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Hội Xây dựng tỉnh Gia Lai khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: X.Đ

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò cầu nối giữa hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Gia Lai đồng hành, thúc đẩy doanh nghiệp tiên phong phát triển

(GLO)- Tại hội nghị triển khai Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026-2030 vào sáng 18-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định tỉnh luôn đồng hành, ủng hộ doanh nghiệp với tinh thần “nói thật, làm thật, làm nghiêm túc”.

Có thể bạn quan tâm

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

Chính trị

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Chính trị

(GLO)- Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết với tựa đề “Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới” đăng trên Nhân dân nhật báo của Trung Quốc.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 13-4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri

Chính trị

(GLO)- Sáng 11-4, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

