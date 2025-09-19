Nvidia công bố khoản đầu tư 5 tỷ USD vào Intel

(GLO)- Khoản đầu tư ngay lập tức đưa Nvidia trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Intel, nắm khoảng 4% hoặc hơn sau khi phát hành thêm cổ phiếu để hoàn tất thỏa thuận.

Theo Reuters ngày 18-9, hai gã khổng lồ ngành chip công bố thỏa thuận hợp tác phát triển kiến trúc x86 dành cho máy tính cá nhân (PC) và trung tâm dữ liệu.

Hãng chip Mỹ Nvidia vừa công bố khoản đầu tư 5 tỷ USD vào Intel với giá 23,28 USD, tương đương 5% cổ phần. Đây là khoản đầu tư giữa công ty giá trị nhất thế giới, đang là tâm điểm của làn sóng bùng nổ AI, với với một nhà sản xuất chip đã tụt lại phía sau nhiều đối thủ.

Ảnh minh họa

Thỏa thuận không bao gồm các GPU hàng đầu của Nvidia vốn đang được săn đón cho trung tâm dữ liệu phục vụ huấn luyện mô hình AI. Nhà thiết kế chip này vẫn hợp tác với TSMC và các công ty khác cho các sản phẩm đó.

Intel đang chiếm 79% thị phần chip laptop toàn cầu, trong khi Nvidia đạt 92% thị phần card đồ họa GPU. Sự kết hợp được đánh giá tạo nên một đối thủ đáng gờm trên thị trường máy tính xách tay và PC nhỏ gọn.

Với thị trường PC, chip Intel x86 RTX SoC sẽ tích hợp cả CPU và GPU vào cùng một gói chip nhỏ gọn, tương tự APU của AMD. Một điểm khác biệt giữa sản phẩm của Nvidia và Intel so với chip Kaby Lake-G do Intel và AMD hợp tác trước đây là việc sử dụng giao tiếp NVLink. NVLink cung cấp băng thông cao hơn 14 lần và độ trễ thấp hơn so với PCIe, cho phép cả CPU và GPU truy cập chung một bộ nhớ, đồng thời Nvidia sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào Intel.

Hợp tác mới với Nvidia là một bước tiến nữa cho Intel trên hành trình phục hồi. Mảng sản xuất của Intel vẫn tiếp tục thua lỗ, khiến hãng đối mặt với khoản lỗ gần 3 tỷ USD trong quý II vừa qua. Vài tuần trước, Nhà Trắng đã đạt được thỏa thuận đặc biệt để chính phủ liên bang nắm giữ cổ phần lớn của Intel.

Trước đó CEO Nvidia cho biết công ty tiếp tục đánh giá công nghệ xưởng đúc của Intel và đã hợp tác được gần một năm. Hầu hết nhà phân tích tin rằng để xưởng đúc chip tồn tại, Intel cần giành được khách hàng lớn như Nvidia, Apple, Qualcomm hoặc Broadcom.

Chuyên gia phân tích thị trường Chris Beauchamp tại IG Group (London), nhận định rằng việc Nvidia mua cổ phần Intel cho thấy công ty đang hướng tới mục tiêu đa dạng hóa danh mục đầu tư ở Mỹ, đồng thời tạo dựng thiện cảm với chính phủ.

Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang của Nvidia nhấn mạnh rằng sự hợp tác lịch sử này sẽ gắn kết hệ sinh thái AI và điện toán tăng tốc của Nvidia với CPU cùng hệ sinh thái x86 rộng lớn của Intel. Hai bên sẽ cùng mở rộng hệ sinh thái và đặt nền tảng cho kỷ nguyên điện toán tiếp theo.

Đầu tháng 8-2025, Tổng thống Donald Trump từng kêu gọi sa thải Giám đốc điều hành Intel Lip-Bu Tan vì nghi ngờ mối liên hệ giữa nhà lãnh đạo tập đoàn này với Trung Quốc. Nhưng sau cuộc trao đổi với ông Tan tại Nhà Trắng ngày 11-8, Tổng thống Trump nói ông đã thay đổi quan điểm, trở thành người ủng hộ và nhìn thấy cơ hội để mở rộng quan hệ đối tác.

Đại diện Nvidia cho biết mối quan hệ giữa hai bên vẫn đang ở giai đoạn đầu. Thời gian ra mắt và các thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm hợp tác sẽ được công bố sau. Dựa trên chu kỳ phát triển chip truyền thống, sản phẩm này dự kiến có mặt trên thị trường sau ít nhất một năm.

Cả Nvidia và Intel không tiết lộ các điều khoản tài chính trong thỏa thuận. Họ cho biết sẽ sản xuất "nhiều thế hệ" chip mới trong tương lai. Thỏa thuận này bổ sung vào nguồn vốn dự trữ ngày càng tăng của Intel, sau khoản đầu tư 2 tỉ USD từ Softbank và 5,7 tỉ USD từ chính phủ Mỹ.