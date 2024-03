Nữ sinh Nguyễn Phước An vượt khó để vươn lên

(GLO)- Với tinh thần vượt khó vươn lên học giỏi, nữ sinh Nguyễn Phước An (lớp 12A8, Trường THPT Chu Văn An, huyện Krông Pa) vừa được nhận học bổng “Vững tương lai” dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Em Nguyễn Phước An chia sẻ: Năm lớp 9, em đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý. Đến năm lớp 11 và 12 là thời điểm mà An đạt được nhiều danh hiệu nhất, đơn cử như: giải nhì học sinh giỏi bảng B cấp tỉnh môn Tin học, giải khuyến khích khối THPT hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2022, giải nhất bảng C2 khối THPT hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2023, giải ba bảng C2 vòng khu vực hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2023, huy chương bạc bảng không chuyên tại vòng chung kết kỳ thi Olympic Tin học miền Trung-Tây Nguyên...

Thế nhưng ít ai biết hoàn cảnh gia đình An rất khó khăn. Bố mẹ làm nghề tự do, không có đất rẫy, thu nhập bấp bênh, gia đình lại đông người. Vậy nên, ngay khi bước chân vào lớp 10, An đã xác định chỉ có học và học thật tốt mới có thể giúp em thành công.

Nói về học trò của mình, thầy Trần Minh Tiến-Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A8-cho hay: “Tuy cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng em rất cố gắng trong học tập. Không chỉ học giỏi đều các môn, An còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường”.

Hỏi về bí quyết để học giỏi đều các môn, An bày tỏ: “Em tranh thủ học mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, em sử dụng internet như một trợ thủ đắc lực giúp bổ trợ kiến thức. Ngoài ra, những lúc “bí”, em sẽ nhờ thầy cô giải đáp”.

Thầy Bùi Văn Hùng-Bí thư Đoàn Trường THPT Chu Văn An-cho biết: “Em Nguyễn Phước An là học sinh giỏi đều ở tất cả các môn, có ý thức kỷ luật tốt, là hạt nhân tích cực trong các hoạt động phong trào. Tại hội thi Olympic Tiếng Anh trong học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 do Tỉnh Đoàn tổ chức, đội của Trường THPT Chu Văn An mà An là 1 trong 3 thành viên đã xuất sắc đạt giải ba. Tại hội thi này, chủ đề mà các em lựa chọn để dự thi là bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số tại Krông Pa”.

Còn thầy Võ Thành Vinh-Hiệu trưởng nhà trường thì nhấn mạnh: “Em An là một trong những học sinh tiêu biểu của trường. Ngoài các giải thưởng mà em đạt được, An còn tham gia hoạt động Đoàn rất tích cực, là tấm gương cho các bạn học sinh khác học tập và noi theo”.