Sáng 27-9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.