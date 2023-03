P.V: Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023, Sở Công thương đã xây dựng và triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như thế nào, thưa bà?

P.V: Để công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đạt hiệu quả, việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp sẽ được triển khai như thế nào, thưa bà?

- Bà ĐÀO THỊ THU NGUYỆT: Sở Công thương đã phối hợp với ngành chức năng và các địa phương phổ biến, tuyên truyền bằng hình thức treo băng rôn, cờ phướn tại các tuyến đường chính, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất kinh doanh với các khẩu hiệu như: Thông tin minh bạch-Tiêu dùng an toàn; An toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trực tuyến; Người tiêu dùng có quyền được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin khi giao dịch; Hãy bảo vệ thông tin của người tiêu dùng; Xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến minh bạch, công bằng và an toàn cho người tiêu dùng; Đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt, thúc đẩy sản xuất phát triển; Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững; Không sản xuất và tiêu dùng sản phẩm có hại cho sức khỏe và môi trường; Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững; Người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường; 1800-6838-Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Sở thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, phản ánh ý kiến của người tiêu dùng. Các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và ban quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh tổ chức các sự kiện liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như: chương trình tri ân khách hàng, cam kết bình ổn giá, khuyến mại, treo băng rôn…; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chủ động triển khai thực hiện chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng: xây dựng bộ phận chuyên trách tư vấn, hỗ trợ tiếp nhận giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng; tích cực tham gia các hoạt động thiết thực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm và khoảng thời gian cao điểm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường, trong đó tập trung vào tháng có Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.