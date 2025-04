Mazda 6 lăn bánh với giá ưu đãi tháng 4-2025 chỉ từ 769 triệu đồng

(GLO)- Subaru Forester 2.0 i-S EyeSight là mẫu SUV 5 chỗ đến từ Nhật Bản với khả năng vận hành ổn định, thiết kế thực dụng và đặc biệt là gói công nghệ an toàn EyeSight tiên tiến. Đây là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng đề cao yếu tố an toàn, tính đa dụng và cảm giác lái chắc chắn.